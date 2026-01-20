Antonela Roccuzzo es la nueva embajadora de la marca de termos que más desean los argentinos

Antonela Roccuzzo fue elegida como embajadora de la emblemática marca de termos Stanley . La rosarina es reconocida por ser la esposa de Lionel Messi , sin embargo con el paso de los años, su rostro ha sido protagonista en campañas publicitarias para grandes marcas como Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, entre otras.

A partir del gran impacto que ha generado en la industria y con un antecedente del jugador con la marca, la firma lanzó Stanley 1913 x Anto. Se trata de una línea "exclusiva de edición limitada que “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”.

La nueva cápsula está compuesta por tres productos : el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico. Con este lanzamiento, la marca busca capitalizar la preferencia por termos de acero inoxidable de los consumidores.

En cuento a los precios de los productos , el Quencher Protour tiene un valor de $140.000, mientras que el Termo Mate System, diseñado específicamente para la experiencia del cebado, se comercializa a $178.000. Por su parte, el Mate Clásico, de acero inoxidable, es la opción más accesible de la línea, con un precio de $72.000.

Desde la compañía destacaron el perfil de su nueva embajadora: “Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto , equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”.

“Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento”, añadieron.

La línea de termos de Lionel Messi

Esta oferta que recibió Antonela Roccuzzo, llega posterior a la campaña que lanzó su esposo en conjunto con la marca. A finales de 2024, Stanley ya había cerrado una alianza con Messi para la promoción de un kit personalizado de mate y termo, de color rosa -por el Inter Miami- con la leyenda “GOAT”.

Además, en diciembre de 2025, Lionel Messi lanzó junto a Stanley 1913 el tercer capítulo de su colaboración internacional con la colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black. Se trata de una edición limitada que reúne termos, botellas y mate térmico , una entregan que se presenta en una estética elegante y minimalista, negro profundo con detalles en rosé gold, inspirados en los rituales cotidianos del capitán de la Selección Argentina.

messi stanley

El impacto de Stanley en Argentina

La alianza con Roccuzzo se suma a una estrategia más amplia de la compañía para consolidarse en la Argentina en un contexto de mayor apertura comercial y presión competitiva. La presencia de una figura con fuerte llegada al público local y proyección internacional apunta a defender participación de mercado frente al ingreso de nuevos competidores y a la informalidad que aún caracteriza a parte del negocio.

La apuesta llega mientras se dispara una mayor competencia en el negocio de los termos en la Argentina -donde existe una fuerte importación ilegal-, tras el levantamiento de las barreras antidumping que regían desde hacía más de dos décadas, y que desde 2025 habilitó el ingreso de nuevos jugadores de China.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el consumo de termos de acero creció 120% entre 2018 y 2023. Desde entonces, la marcaStanley ha sido sinónimo de calidad y durabilidad. Incluso, con la creciente popularidad, también han surgido imitaciones que intentan arruinar su reputación.