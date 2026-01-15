Termo Stanley by Messi: cuánto sale en Chile la colección limitada más buscada

En diciembre de 2025, Lionel Messi lanzó junto a Stanley 1913 el tercer capítulo de su colaboración internacional con la colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black. Se trata de una edición limitada que reúne termos, botellas y mate térmico inspirados en los rituales cotidianos del capitán de la Selección Argentina.
La línea ya se vende tanto en Chile como en la Argentina, lo que permite comparar precios entre ambos países y ver cómo impacta el tipo de cambio al pasar de pesos chilenos a dólares y luego a pesos argentinos.
Cómo es la colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black
Desde Stanley explicaron que “esta nueva entrega se presenta en una estética elegante y minimalista, negro profundo con detalles en rosé gold, una combinación que evoca la precisión, el enfoque y los rituales que acompañaron a Messi durante toda su carrera”.
En ese sentido, Patricia Esteves, Directora Ejecutiva de Marketing de Stanley 1913 para Latinoamérica, remarcó: “Messi representa dedicación, constancia y la capacidad de transformar lo simple en extraordinario, valores que reflejan la esencia de Stanley 1913. Esta tercera edición limitada celebra la unión entre performance y propósito, con productos diseñados para acompañar momentos importantes dentro y fuera del deporte”.
La colección pone el foco en hábitos clave del rosarino como la hidratación, la preparación previa y el ritual del mate, con productos pensados para el uso diario, viajes y entrenamientos.
Precios en Chile: cuánto salen en dólares y en pesos argentinos
En Chile, algunos productos de la colección se consiguen en Falabella. Tomando un tipo de cambio de 1 dólar = 872 pesos chilenos y un dólar oficial del Banco Nación Argentina a $1.470, los valores quedan de la siguiente manera:
Botella Vaso Térmico Quencher Messi Goat Black 1,18 litros
Precio en Chile: 69.990 pesos chilenos
Precio en dólares: 80,26 dólares
Precio convertido a pesos argentinos: 118.000 pesos argentinos
Botella Messi Goat Black 710 ml Iceflow Flipstraw
Precio en Chile: 54.990 pesos chilenos
Precio en dólares: 63,06 dólares
Precio convertido a pesos argentinos: 92.700 pesos argentinos
Mate Messi Goat Black 236 ml
Precio en Chile: 32.990 pesos chilenos
Precio en dólares: 37,83 dólares
Precio convertido a pesos argentinos: 55.600 pesos argentinos
Estos valores muestran que, al llevar los precios chilenos a pesos argentinos oficiales, algunos productos resultan más económicos que en el mercado local, aunque la diferencia se reduce al considerar impuestos, stock y financiación.
Precios oficiales de Stanley x Messi en Argentina
En la web oficial de Stanley Argentina, la colección GOAT Black se vende con los siguientes precios en pesos argentinos:
Quencher ProTour Flip Straw 1,18 L Messi x Stanley 1913: $168.000
Botella Iceflow Flip Straw 2.0 710 ml Messi x Stanley 1913: $137.000
Termo Mate System 1,2 L Messi x Stanley 1913: $184.000