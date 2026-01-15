Termo Stanley by Messi: cuánto sale en Chile la colección limitada más buscada

En diciembre de 2025, Lionel Messi lanzó junto a Stanley 1913 el tercer capítulo de su colaboración internacional con la colección Stanley 1913 x Messi GOAT Black . Se trata de una edición limitada que reúne termos, botellas y mate térmico inspirados en los rituales cotidianos del capitán de la Selección Argentina.

La línea ya se vende tanto en Chile como en la Argentina , lo que permite comparar precios entre ambos países y ver cómo impacta el tipo de cambio al pasar de pesos chilenos a dólares y luego a pesos argentinos.

Desde Stanley explicaron que “ esta nueva entrega se presenta en una estética elegante y minimalista , negro profundo con detalles en rosé gold, una combinación que evoca la precisión, el enfoque y los rituales que acompañaron a Messi durante toda su carrera”.

En ese sentido, Patricia Esteves, Directora Ejecutiva de Marketing de Stanley 1913 para Latinoamérica, remarcó: “ Messi representa dedicación, constancia y la capacidad de transformar lo simple en extraordinario, valores que reflejan la esencia de Stanley 1913. Esta tercera edición limitada celebra la unión entre performance y propósito, con productos diseñados para acompañar momentos importantes dentro y fuera del deporte”.

La colección pone el foco en hábitos clave del rosarino como la hidratación, la preparación previa y el ritual del mate, con productos pensados para el uso diario, viajes y entrenamientos.

Precios en Chile: cuánto salen en dólares y en pesos argentinos

En Chile, algunos productos de la colección se consiguen en Falabella. Tomando un tipo de cambio de 1 dólar = 872 pesos chilenos y un dólar oficial del Banco Nación Argentina a $1.470, los valores quedan de la siguiente manera:

Botella Vaso Térmico Quencher Messi Goat Black 1,18 litros Precio en Chile: 69.990 pesos chilenos Precio en dólares: 80,26 dólares Precio convertido a pesos argentinos: 118.000 pesos argentinos

Termo Chile 1

Botella Messi Goat Black 710 ml Iceflow Flipstraw Precio en Chile: 54.990 pesos chilenos Precio en dólares: 63,06 dólares Precio convertido a pesos argentinos: 92.700 pesos argentinos

Termo Chile

Mate Messi Goat Black 236 ml Precio en Chile: 32.990 pesos chilenos Precio en dólares: 37,83 dólares Precio convertido a pesos argentinos: 55.600 pesos argentinos

Mate chile

Estos valores muestran que, al llevar los precios chilenos a pesos argentinos oficiales, algunos productos resultan más económicos que en el mercado local, aunque la diferencia se reduce al considerar impuestos, stock y financiación.

Precios oficiales de Stanley x Messi en Argentina

En la web oficial de Stanley Argentina, la colección GOAT Black se vende con los siguientes precios en pesos argentinos:

Quencher ProTour Flip Straw 1,18 L Messi x Stanley 1913 : $168.000

Botella Iceflow Flip Straw 2.0 710 ml Messi x Stanley 1913 : $137.000

Termo Mate System 1,2 L Messi x Stanley 1913 : $184.000

Mate 236 ml Messi x Stanley 1913: $76.000