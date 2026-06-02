Cuánto gana un playero de estación de servicio en junio de 2026 con el aumento

Los trabajadores de estaciones de servicio acordaron una nueva actualización salarial luego de la negociación entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos y las cámaras empresarias CECHA, FECRA, AES y FEC. El entendimiento incluye incrementos salariales y una suma fija que se incorporará al salario básico desde julio.

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Con este nuevo esquema paritario , las distintas categorías del sector alcanzarán una recomposición cercana al 15%. El acuerdo impacta directamente sobre los ingresos de playeros, encargados, administrativos y operarios de estaciones de servicio de todo el país.

El nuevo acuerdo salarial fue confirmado por el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña , quien explicó que la negociación se firmó en el Ministerio de Capital Humano luego de varias reuniones entre el sindicato y las cámaras empresarias.

Según detalló Acuña, el convenio contempla un reconocimiento parcial del atraso salarial que el sindicato calculaba en alrededor de 70 mil pesos y fija una recomposición para el trimestre. Además, el acuerdo establece una suma fija de 30 mil pesos que pasará al básico salarial desde julio.

El sindicato de estaciones de servicio cerró una nueva actualización salarial para trabajadores de todo el país.

Con los incrementos aplicados, un playero de estación de servicio encuadrado en la categoría “Operador de Playa” cobrará en junio de 2026 un salario básico de $1.515.472,32. En tanto, el valor de la hora quedó fijado en $7.577,36, mientras que las horas extras al 50% alcanzan los $11.366,04 y al 100% llegan a $15.154,72.

Por su parte, la categoría de encargados tendrá en junio un básico de $1.570.406,46, mientras que los administrativos percibirán $1.539.084,68. “El número es prácticamente un 15% de incremento en estos tres meses”, explicó Acuña sobre la recomposición salarial acordada para el sector.

El dirigente también confirmó que los trabajadores percibirán el retroactivo correspondiente junto con la liquidación actualizada. “Los empleados van a cobrar el retroactivo y el aumento ya impactará en los próximos haberes”, sostuvo.

Cómo quedaron las escalas salariales de estaciones de servicio tras la paritaria

Las nuevas escalas salariales muestran subas en todas las categorías incluidas dentro del convenio colectivo del sector. Además de los básicos actualizados, continúan vigentes los adicionales por asistencia y movimiento de fondos, ambos equivalentes al 8% para las categorías alcanzadas.

En junio de 2026, las escalas quedaron de la siguiente manera:

Encargados: $1.570.406,46

Administrativos: $1.539.084,68

Operador de servicio: $1.534.268,58

Operador de playa: $1.515.472,32

Operador auxiliar: $1.475.559,35

Operador conductor: $1.505.177,25

Operador interior y anexos: $1.499.943,26

Serenos: $1.511.730,26

El convenio también mantiene los adicionales por antigüedad, un 2% para trabajadores con entre 1 y 20 años de servicio y un 3% para quienes superan los 21 años.