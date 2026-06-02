Argentina avanzará en su adhesión al Tratado Transpacífico y busca ampliar su apertura comercial.

El Gobierno nacional dará esta semana un paso en su estrategia de inserción internacional. El canciller argentino, Pablo Quirno , anunció que el próximo miércoles presentará formalmente la adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.

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El funcionario realizó el anuncio durante su participación en el 18° Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se desarrolla en París, Francia.

“Vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo Transpacífico, que incluye doce países muy importantes y representa el 13% del Producto Bruto Interno mundial ”, afirmó Quirno.

ARGENTINA PRESENTARÁ SU ADHESIÓN AL TRATADO TRANSPACÍFICO En el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Pablo Quirno anunció que Argentina presentará en París su adhesión al acuerdo de libre comercio integrado por 12 países. Según explicó, el… pic.twitter.com/ouGoJ3amlV

El canciller destacó que la incorporación al acuerdo forma parte de la estrategia económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei para ampliar mercados y fortalecer el comercio exterior.

“Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, remarcó que la apertura comercial constituye una "pata fundamental" de la gestión y cuestionó el modelo económico que predominó durante años en el país.

“Durante años la Argentina vivió con una economía cerrada, mirándose el ombligo. Los productores estaban protegidos, con pocos productos, caros. Pero el país tiene todas las aptitudes para competir en el mundo, la Argentina necesita al mundo, y el mundo necesita a la Argentina”, afirmó.

Javier Milei junto a Pablo Quirno El presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno. X / @pabloquirno

Quirno también señaló que el Gobierno trabaja para que productores y empresarios puedan acceder a mercados internacionales en mejores condiciones, apoyándose en la estabilidad macroeconómica y en la construcción de alianzas estratégicas con países afines.

El anuncio fue realizado además en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los principales encuentros del sector económico y financiero.

Qué es el Tratado Transpacífico

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo de integración económica que reúne a algunas de las principales economías de la región Asia-Pacífico y otras naciones con fuerte participación en el comercio global.

El convenio regula aspectos vinculados al acceso a mercados, facilitación del comercio, compras públicas, inversiones, servicios, comercio electrónico, propiedad intelectual, cuestiones laborales y medioambientales.

Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción de la integración económica, el fortalecimiento del comercio regional, la generación de marcos regulatorios previsibles y el impulso del crecimiento sostenible.

En conjunto, los países miembros representan un mercado de más de 595 millones de personas y conforman una de las mayores zonas de libre comercio del planeta.