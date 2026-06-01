No fue una buena jornada para el tenis de Argentina

Juan Manuel Cerúndolo cayó en los ocatvos de final de Roland Garros. No quedan jugadores de Argentina en el Abierto de Francia

El tenis de Argentina se quedó sin representantes en el Abierto de Francia.

El sueño de Juan Manuel Cerúndolo llegó a su fin. El jugador de tenis de Argentina cayó ante el italiano Matteo Berrettini por 6/3, 7/6 (2) y 7/6 (6) en los octavos de final y se despidió del Grand Slam parisino luego de protagonizar la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría.

En el court Suzanne Lenglen, el italiano hizo valer su experiencia en este tipo de escenarios y se quedó con el triunfo en dos horas y 32 minutos de juego. Berrettini, ex número 6 del mundo y semifinalista de Wimbledon, mostró solidez en los momentos decisivos y frustró las ilusiones del último argentino que seguía en competencia en los cuadros individuales.

Cerúndolo luchó hasta el final y estuvo en partido durante gran parte del encuentro, especialmente en los dos últimos sets, que se definieron en tie-break. Sin embargo, no logró aprovechar sus oportunidades frente a un rival que elevó su nivel en los puntos importantes.

El balance es positivo para el tenis de Argentina Más allá de la eliminación, el balance para el menor de los hermanos Cerúndolo es ampliamente positivo. Por primera vez en su carrera alcanzó la segunda semana de un Grand Slam, una marca que le permite seguir consolidándose dentro del circuito ATP.

El argentino, actualmente ubicado en el puesto 56 del ranking mundial, construyó una campaña memorable en París. En su camino a los octavos de final eliminó al británico Jacob Fearnley, protagonizó el gran golpe del certamen al dejar afuera a Jannik Sinner y luego superó al español Martín Landaluce.