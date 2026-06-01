Serena Williams regresa al tenis a los 44 años: jugará el dobles de Queen's antes de Wimbledon

La "reina" Serena Williams confirmó este lunes su regreso al tenis : disputará la competencia de dobles en el HSBC Championships la próxima semana, según publicó el Queen's Club a través de sus redes sociales.

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Williams se profesionalizó en 1995, a los 14 años. Tres décadas después, a los 44, no llega al Queen's Club a buscar un título individual sino a competir en dobles, con el césped londinense como escenario y Wimbledon como horizonte.

El anuncio puso fin a meses de rumores y especulaciones sobre un regreso que la propia Williams había descartado públicamente y con vehemencia apenas unos meses atrás.

El torneo londinense arranca el 6 de junio con la fase de clasificación femenina, y el cuadro principal femenino comenzará el 8 de junio. Se trata de uno de los torneos más prestigiosos del circuito sobre césped y funciona como preparación directa para Wimbledon, el Grand Slam donde Williams ganó siete de sus 23 títulos de ese nivel.

Serena Williams vuelve el 30 Serena Williams vuelve al tenis profesional Archivo

Williams nunca anunció oficialmente su retiro. En 2022 dijo que se estaba "alejando del tenis", y su último partido fue la derrota ante la australiana Ajla Tomljanovi en tercera ronda del US Open de ese año. Desde entonces, los focos estuvieron puestos en sus proyectos empresariales, su vida familiar y, más recientemente, en una notable transformación física.

En agosto del año pasado, Williams reveló que perdió 14 kilos tras iniciar un tratamiento con un fármaco GLP-1, y señaló que ese medicamento le dio alivio definitivo al dolor articular que arrastraba desde el nacimiento de su primera hija, Olympia, en septiembre de 2017. Esa mejora en su salud fue el punto de inflexión.

Sin embargo, cuando los rumores de regreso empezaron a circular a fines de 2024, ella misma los apagó sin filtros. "Dios mío, no voy a volver. Este incendio forestal es una locura", escribió en X el 2 de diciembre. El tiempo demostró que la situación era más compleja que esa frase.

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Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships!@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy — HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026

El camino burocrático de Serena Williams hacia la elegibilidad

Volver al tenis profesional no era solo una cuestión de ponerse en forma. Williams debía reincorporarse al programa de control antidopaje de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), con un período obligatorio de seis meses en el sistema antes de recuperar la elegibilidad para competir

Según el sitio de la ITIA, Williams fue readmitida oficialmente el 22 de febrero pasado.

Las señales se multiplicaron a partir de marzo. La tenista Alycia Parks publicó un video entrenando junto a Williams y luego confirmó al Tennis Channel que se juntaban unas tres veces por semana. "Está jugando muy bien. Está en plena forma. Se ve genial y le pega a la pelota de maravilla", declaró Parks el 19 de marzo. Desde entonces, la pregunta no era si Williams volvería, sino cuándo y dónde.

Serena Williams se quedó con el triunfo en Cincinnati La tenista estadounidense Serena Williams Archivo

Con 23 títulos de Grand Slam y 98 trofeos del circuito WTA a lo largo de tres décadas, Williams redefinió lo que significa ser tenista profesional. Rompió el molde de lo que el deporte blanco y anglosajón esperaba de una campeona: jugó con orgullo sus músculos y sus curvas, compitió hasta los 40 años, ganó el Abierto de Australia de 2017 estando embarazada y volvió al circuito tras un parto que puso en riesgo su vida.

Su influencia trascendió las canchas hace mucho tiempo. Fundó Serena Ventures para abordar el desequilibrio en el acceso al capital de riesgo y es copropietaria de los Miami Dolphins de la NFL, del Angel City de la liga femenina de fútbol y del Toronto Tempo, franquicia de expansión de la Women's National Basketball Association (WNBA).

"En cierto modo, comprendí que alguien que se parece a mí necesita empezar a hacer grandes donaciones", escribió en un ensayo para Vogue en agosto de 2022. "Los hombres se están haciendo grandes donaciones entre sí, y para que eso cambie, más personas que se parezcan a mí deben estar en esa posición, devolviéndose dinero a sí mismas."

Williams también puso en el centro del debate la crisis de atención médica materna para mujeres negras, al relatar públicamente las complicaciones que enfrentó durante el nacimiento de su hija mayor.

Los regresos de Serena Williams

No es la primera vez que Williams desafía los pronósticos. Tras una cirugía de rodilla en 2003, estuvo ocho meses fuera y volvió mejor que nunca. En 2010, una lesión grave en el pie la alejó de las canchas casi un año. Cada vez que el tenis la dio por terminada, ella respondió con otro título.