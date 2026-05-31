Un Lunes que será emocionante para el tenis de Argentina

El jugador de tenis porteño tendrá una dura parada ante el italiano Mateo Berrettini, pero la idea es seguir avanzando en Roland Garros

El jugador de tenis de Argentina Juan Manuel Cerúndolo vivió una semana soñada en Roland Garros y concretó su mejor actuación en un torneo de Grand Slam, al clasificarse para la segunda semana con una victoria el número uno del mundo incluida.

Pero lejos de conformarse, el menor de los hermanos va por más y este lunes tendrá un duro cruce por los octavos de final.

Juanma se verá las caras con el italiano Mateo Berrettini, exnúmero 6 del mundo y cuartofinalista en París en 2021. El partido se disputará en el tercer turno del court Suzanne Lenglen, no antes de las 11:00 de Argentina y podrá seguirse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 56 del ranking ATP, llega al encuentro con el italiano luego de eliminar al británico Jacob Fearnley, al italiano Jannik Sinner y al español Martín Landaluce en las tres rondas previas.

Agenda de Roland Garros - lunes (octavos de final) Flavio Cobolli (Italia, 10) vs. Zachary Svajda (Estados Unidos)