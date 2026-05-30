Salud laboral: las actividades donde más accidentes ocurren en Argentina y una nueva amenaza

La salud de los trabajadores , encuentra los últimos años nuevos riesgos asociados a su actividad laboral . Pero lo más alarmante, es que se trata de situaciones "silenciosas". Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, la evolución de la accidentabilidad laboral durante los últimos años tuvo un repunte durante el 2025.

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Un informe de una empresa aseguradora destaca cuáles son los sectores que concentran la mayor cantidad de accidentes laborales. Asimismo, advierte cuáles son los principales riesgos en el plano de la salud laboral.

El trabajo plantea que hay actividades que mantienen su liderazgo en el ranking de los sectores de mayor riesgo y afectación para la salud de los trabajadores . Pero asimismo, alerta que comienza a cobrar relevancia una problemática menos visible: los riesgos psicosociales.

La industria manufacturera se posiciona en primer lugar y acumula la mayor cantidad de eventos, según sostiene el informe de la Segunda Seguros Grupo Asegurador.

La salud de los trabajadores: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, la evolución de la accidentabilidad laboral durante los últimos años tuvo un repunte durante el 2025.

En segundo lugar queda la construcción con mayor criticidad, dado que las tareas de demoliciones, excavaciones, obras de ingeniería civil y las vinculadas con la industria metalúrgica, siderúrgica y transporte, registran los siniestros más graves.

En función de la potencialidad de daño, la organización refiere que los principales riesgos laborales están asociados a todo aquello relacionado a tareas en altura y actividades que impliquen el desplazamiento en vía pública. De todas formas, advierte: “Distintas fuentes señalan que Argentina lidera la región en cantidad de trabajadores que padecen patologías asociadas al estrés o factores psicosociales”.

Los argentinos: los más agotados

Una investigación hecha a nivel regional dio cuenta de que los argentinos son los trabajadores más “quemados” del territorio. El estudio 2025 de Bumeran concluyó que 9 de cada 10 trabajadores (92%) se consideran quemados o con síndrome de burnout que es un agotamiento extremo vinculado al ámbito laboral.

El país encabezó el ranking regional por cuarto año consecutivo en un abordaje que también tuvo en cuenta la situación en Chile (89%), Panamá (79%), Perú (78%) y Ecuador (75%).

El agotamiento emocional tiene que ver con un estado de cansancio y fatiga que se manifiesta de manera física, psíquica o una combinación de ambos, explicó en diálogo con Los Andes, Mario Lamagrande, licenciado en Psicología y especialista en burnout. Explicó que “es una sensación de no dar más, como si tuviéramos una bolsa de recursos y se hubiera agotado”, resume.

Dijo que el cuadro suele ser más intenso en individuos que trabajan en atención a clientes, usuarios o trato con personas, ya que este agotamiento aumenta cuando se tiene más interacción. Entonces hay una especie de círculo vicioso: frente al contacto social puede tomarse distancia por el agobio pero también volverse negativo y generar cierta aversión y actitudes nocivas. También influye la baja realización personal de las personas en el plano laboral. “Cuando encontramos baja realización en el empleo encontramos alto agotamiento y despersonalización y a la inversa”, señaló el profesional.

Impuesto a las Ganancias (2).jpg La salud de los trabajadores: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, la evolución de la accidentabilidad laboral durante los últimos años tuvo un repunte durante el 2025. Freepik

“El síndrome de burnout, o de “estar quemado”, se ha convertido en una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Lejos de ser un simple cansancio, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental profundo, directamente relacionado con el ámbito laboral”, expresa el biodescodificador Daniel Coronel. Describe el proceso de la siguiente manera: “cuando damos más de lo que recibimos, o ignoramos las señales de nuestro cuerpo y mente que nos piden parar, generamos un “fogonazo” energético que nos deja “quemados”.

La tecnología permite prevención

Asimismo, la entidad destaca que los avances tecnológicos aplicados al rubro asegurador están teniendo un impacto positivo en la gestión de riesgos laborales. Esto en particular en cuanto a la administración del riesgo, la generación e interpretación de datos y el control tanto en las fuentes como en la mitigación del daño.

“A medida que crece el estrés y el desgaste laboral, las nuevas tecnologías empiezan a consolidarse como herramientas clave para la prevención, no solo de siniestros físicos, sino también de los impactos asociados a la salud mental de los trabajadores”, remarcó.

“En este contexto, diversas herramientas digitales están ganando protagonismo en la prevención de accidentes, como el software de análisis de datos, la realidad virtual aplicada a la capacitación, la sensórica, los exoesqueletos y los gemelos digitales, que permiten simular escenarios y anticipar riesgos antes de que ocurran”, asegura.

Incluso, se está utilizando realidad virtual enfocada en la formación y concientización del personal.

Congreso internacional

Este año, estos temas se pondrán sobre la mesa en Rosario, que reunirá a expertos en el asunto en el marco de un congreso internacional. Se trata del Congreso Internacional ORP 2026, un evento que reúne a los máximos referentes mundiales en prevención de riesgos, sostenibilidad y tecnología aplicada al trabajo.

El encuentro se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Aunque contará con actividades en Buenos Aires e Iguazú, Rosario será el epicentro donde se darán cita más de 2.000 profesionales y líderes de diversas nacionalidades en el salón Metropolitano.

El eje central del congreso será la innovación y la transformación digital, posicionando a la Inteligencia Artificial como una herramienta clave para gestionar el nuevo mercado laboral. El programa pondrá el foco en la seguridad e higiene, la medicina laboral, la sostenibilidad y la productividad.