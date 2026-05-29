¿Comer más saludable? El ABC para dar los primeros pasos hacia una mejor alimentación, según una especialista

Comer más saludable es una gran apuesta para la salud , pero a veces es difícil saber por dónde empezar. La tendencia actual apunta hacia un retorno a lo simple y natural , con más aporte de proteínas.

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Las nuevas guías alimentarias recientemente modificadas por Estados Unidos plantean un nuevo paradigma en este sentido y se enfocan en esta tendencia. Es lo que se ha llamado “comida real”.

En enero de este año, el país del norte sorprendió con el cambio de la pirámide nutricional , que reúne los alimentos sugeridos y la cantidad recomendada para una alimentación saludable . El nuevo esquema otorga crucial importancia a las proteínas, tanto de origen animal como vegetal, con preponderancia de las primeras. Incluso en ese mismo nivel aparece la manteca.

Las frutas y verduras mantienen un rol sustancial en el consumo diario y comparten con las proteínas la mitad de la pirámide en la parte superior de las preferencias. Así, productos como carnes, pescado, huevo y lácteos ganan territorio. En la mitad de la pirámide aparecen los mariscos, los frutos secos, la palta y el aceite de oliva, así como las legumbres, como aportes de grasas saludables. Los grandes ausentes son los alimentos ultraprocesados, contra los que los especialistas en Nutrición vienen advirtiendo hace tiempo como responsables de problemas de salud y en particular del aumento de peso.

Para mejorar la alimentación no hace falta seguir recetas , sino simplemente tener en cuenta algunos criterios sin ser absolutistas. Por eso, hay que tener en cuenta que los alimentos son el combustible con el que funciona el organismo y este debe ser de primera calidad si se quiere funcionar bien. Obvio, se trata de salud y calidad de vida. El asunto es considerar ciertos criterios a la hora de comprar y preparar.

alimentos hinchazón Tendencia: las frutas y verduras mantienen un rol sustancial en el consumo diario y comparten con las proteínas la mitad de la pirámide en la parte superior de las preferencias WEB

La licenciada en Nutrición, Evangelina Sosa, directora de la Diplomatura de Nutrición y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, dio el ABC para empezar a mejorar la forma en que comemos. Explicó que las recomendaciones de alimentación vienen de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y dijo que hay tres pasos básicos:

A- Limpiar la alacena: “Si un producto tiene muchos ingredientes o tiene nombre raro que no entendemos, o no sabemos bien de qué se trata lo que está dentro del paquete, no volverlos a comprar”, sugirió.

2- Volver a la feria: “Volver a las verdulerías, cambiar el supermercado por la feria del barrio o el mercado de productores, que son más frescos, más económicos, también apoyan la estacionalidad y la economía local”

3- Simplificar el plato: “No hace falta ser un chef, aunque no está mal que asistan al nutricionista para que los pueda acompañar en esto o que hagan cursos de cocina saludable”

Las 5 recomendaciones clave para comer mejor

Para llevar esto a la práctica, la licenciada recomendó estar atentos a 5 aspectos:

1- El plato: armar un plato saludable, en el cual la mitad del plato esté compuesto por vegetales y frutas. Un cuarto del plato puede estar compuesto por legumbres, que también son del reino vegetal y un cuarto de plato con un alimento del reino animal. “Entonces, más del setenta y cinco por ciento de lo que comemos en el día debería estar ligado, ser una elección de comidas vegetales, y vegetales de alta calidad”, resumió Sosa.

2- Reducir el consumo de azúcares: es fundamental, volver a construir ese sabor que nos liga al alimento natural. Volver otra vez, porque uno se acostumbra a un sabor, uno va levantando el umbral de aceptación, por ejemplo, de la sal o del azúcar.

3- Educar el paladar: “También se puede educar hacia abajo, se puede bajar la cantidad o la concentración de sal y azúcar que tolera mi boca. Empezamos de a poquito a eliminar cantidades de azúcares, y también a buscar en las etiquetas nutricionales y productos que digan que tienen azúcar o que tienen agregado de sal, si es una gran cantidad, podemos evitar comprarlos”, recomendó.

4- Aceite de oliva: Las virtudes del aceite de oliva son reconocidas; sobre todo destacó que es un potente antiinflamatorio. Por eso, propuso aprovechar el aceite producido en Mendoza, que será más accesible y consumirlo crudo.

5- Alimentos nutritivos: dar prioridad a los alimentos que aumentan la calidad nutricional de la comida y elegir alimentos que aporten esos nutrientes. “Vayamos a las ferias de los productores de nuestra provincia, elijamos los productos de estación, que siempre son más económicos y también están más cargados de nutrientes en buenas condiciones”, señaló.

“Mi consejo sería no intentar cambiar todo”, advirtió antes de resumir: “Utilizar, entonces, una proteína como el huevo, la carne. Las legumbres, son ricas en proteínas, con muchos vegetales de estación, aceite de oliva y una fruta de postre. Ya eso es una comida de máxima calidad. Y, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Volver a lo natural es la medicina más barata y efectiva, y muchos de esos productos los tenemos en Mendoza”.