Estados Unidos cambió la pirámide alimentaria: más proteínas y un mínimo de granos ¿Es bueno?

Estiman que 7 de cada 10 chicos con autismo tienen problemas con la alimentación

Uno de los aspectos más destacados es que, con el cambio, reposiciona la importancia de las proteínas, tanto de origen animal como vegetal, con preponderancia de las primeras. Incluso en ese mismo nivel aparece la manteca. Asimismo, redujo a una pequeña proporción el consumo de granos.

Las frutas y verduras mantienen un rol sustancial en el consumo diario y comparten con las proteínas la mitad de la pirámide en la parte superior de las preferencias. Así, productos como carnes, pescado, huevo y lácteos ganan territorio. En la mitad de la pirámide aparecen los mariscos, los frutos secos, la palta y el aceite de oliva, así como las legumbres, como aportes de grasas saludables.

Los grandes ausentes son los alimentos ultraprocesados contra los que los especialistas en Nutrición vienen advirtiendo hace tiempo como responsables de problemas de salud y en particular del aumento de peso.

El concepto que siguen las modificaciones, y tal cual se ha anunciado, es “comer comida de verdad”.

La salud de la población: obesidad y diabetes

Hay que tener en cuenta que a nivel global se plantea lo que los expertos denominan una epidemia de obesidad y en particular, en Estados Unidos, tiene una altísima incidencia. Según datos de la organización Trust for America's Health, un 40% de los adultos estadounidenses tienen obesidad, una cifra que se ha incrementado un 30% en los últimos 20 años. Esto está fuertemente influenciado por un alto consumo de comidas rápidas y ultraprocesadas.

En tanto, según aportó a Los Andes la licenciada en Nutrición, Evangelina Sosa, directora de la Diplomatura de Nutrición y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, la mitad de los estadounidenses tiene diabetes o prediabetes.

La licenciada hizo referencia a durante décadas se siguieron guías con alta participación de alimentos altamente procesados lo que redundó en una incidencia sin precedentes de enfermedades crónicas.

El secretario del departamento que hizo el anuncio, Robert F. Kennedy Jr. explicó que la gestión avanza en una ofensiva contra los azúcares añadidos y los productos ultraprocesados. En ese marco, pone en valor las proteínas y aumenta la ración: indica que los adultos deben consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por cada kilo de peso, una cifra bastante más alta que la que se recomendaba hasta ahora.

En tanto, se ha señalado que los cambios también impactarán en los menús escolares y de los hospitales.

Nuevos criterios en Nutrición

Los nuevos criterios se sustentan en "las mejores investigaciones sobre salud y nutrición, sobre todo en lo que respecta al papel de nuestra dieta en la prevalencia de enfermedades crónicas del país”, argumentó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Menos del 2% de los argentinos consume lo recomendado por las guías alimentarias Menos del 2% de los argentinos consume lo recomendado por las guías alimentarias

Según señalan especialistas en el tema, la nueva directriz se enmarca dentro de los criterios del movimiento que sigue el presidente Donald Trump: Make America Healthy Again - MAHA (Hacer a América Saludable De Nuevo).

La ola MAHA se describe como un movimiento impulsado en redes sociales por madres y activistas de wellness que han adoptado causas como la alimentación “limpia”, la reducción de ultraprocesados, el escepticismo frente a las vacunas obligatorias y la desconfianza hacia la industria farmacéutica y alimentaria.

Más proteínas en el plato: ¿es bueno?

El reposicionamiento de las proteínas en el mundo de la nutrición ha ganado terreno los últimos años. En este sentido, Sosa dijo que de acuerdo a las actualizaciones que se ven en diferentes países, la tendencia va en este sentido. Dijo que en Argentina las guías no se actualizan desde 2016 y se trabaja en ello. Las vigentes recomiendan entre 0,8 y hasta 1 gramo de proteínas por kilo de peso por día. Es decir que las nuevas indicaciones proponen un 50% más. No puede dejar de señalarse que Argentina es una población con una cultura de alto consumo de carne, aunque se ha visto reducido en el último tiempo, en parte por la pérdida del poder de compra de los ingresos. Por ello y las condiciones de salud y hábitos individuales,Sosa dijo que antes de hablar de aumento debe estudiarse el caso de cada persona.

Para la nutricionista, aunque son un aporte positivo, el alto consumo de proteínas de origen animal tiene una contracara no muy recomendable. Por un lado, que los alimentos que las contienen producen alta saciedad lo que puede implicar que se reduzca la ingesta de otros alimentos cuyos aportes son fundamentales. Asimismo, los alimentos con proteína animal tienen un mayor aporte de grasas lo que podría llevar a un exceso.

“Las carnes rojas tienen evidencia de aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, por eso no se debe plantear un aumento del consumo sino revisión del consumo actual y rectificación alimentaria buscando una nutrición completa y equilibrada”, explicó.

Las deudas sobre las nuevas guías alimentarias

Tras analizar las nuevas recomendaciones y tras intercambios con colegas, Sosa concluyó que desde su punto de vista, presentan una versión “invertida” de la pirámide alimentaria tradicional “ y lo extraño es que lo que se ve en la imagen no se corresponde con las recomendaciones nutricionales que mencionan por escrito”, expresó.

Señaló que ponen en último lugar los cereales integrales, como si fuesen alimentos a consumir puntualmente, pero luego dicen: “consumir entre 2-4 raciones diarias de cereales integrales”.

Lácteos, cereales y frutas en el desayuno Lácteos, cereales y frutas en el desayuno

Por otro lado, “destacan proteínas grasas, incluida grasas saturadas como carnes grasas, quesos y huevos, sin embargo, luego dicen que no hay que superar un 10% de las calorías diarias provenientes de grasas saturadas. Una incoherencia con la imagen”, advirtió..

Por otra parte, dijo que las frutas aparecen en mitad de la imagen pero luego recomiendan consumir 3 frutas al día, lo cual no se corresponde con la imagen.

“Al menos priorizan el consumo de vegetales, destacan el consumo de comida real y aluden a reducir el consumo de ultraprocesados y azúcar”. resaltó la profesional.

De todas formas consideró que las legumbres están poco resaltadas: “Debería poner más énfasis en proteínas vegetales, obvio también animales, pero debería resaltarse al revés; el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 aumenta con el consumo de carnes rojas”.

En cuanto a los cereales integrales subrayó una importante reducción ya que observó que antes las guías americanas decían 7 a 11 porciones y ahora indican 2 a 4.

En el segmento de los granos se cuentan alimentos como el arroz, avena, harinas de legumbres, centeno y trigo.

La importancia de las legumbres

Si hay algo en lo que vienen haciendo hincapié los nutricionistas es en el bajo consumo de legumbres que hay en el país y la importancia de propiciar un aumento, tal cual se puso de manifiesto en el último Congreso Nacional de Nutrición.

En ese sentido opinó Sosa y destacó que en el marco de favorecer el consumo de proteínas son un gran aliado para un aporte saludable. “Las proteínas también pueden ser vegetales, pueden ser frutos secos y especialmente legumbres (...) las legumbres también están puestas en ese espacio, pero bueno, jerarquizan el consumo de de los alimentos más de origen animal y reales, dicen ellos”, analizó. Es que estas aparecen solo en una latita en el medio del dibujo, sin embargo, la profesional señaló que lo ideal es consumirlas por lo menos, tres o cuatro veces por semana.

“Tendemos a buscar que se promueva el consumo de las legumbres, de las arvejas, las lentejas, los frutos secos, las semillas, la soja, en general, serían fundamentalmente esos alimentos proteicos de origen vegetal que tienen alta calidad nutricional”, apuntó.

Las nuevas recomendaciones de las guías alimentarias

Con los nuevos criterios, la nueva pirámide propuesta en Estados Unidos tiene como puntos fundamentales:

-Consumo prioritario de proteínas de calidad. Se recomiendan entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto incluye proteínas de origen animal, como carnes de diverso tipo, huevos, leche, quesos y algo de manteca. Se suman las legumbres, frutos secos y semillas.

- Aproximadamente la mitad de los consumos diarios debe ser de frutas y verduras.

- Consumo de grasas saludables. Estas tanto de origen animal como vegetal. En esto se incluyen carnes, huevo, lácteos, palta, aceite de oliva y semillas.

-Granos integrales. Se recomienda una baja proporción diaria dentro del menú total, por su aporte en fibras.

- Evitar alimentos ultraprocesados. Para identificarlos se hace hincapié en aquellos que han sido industrializados, que vienen en paquetes, listos para consumir o con preparación rápida. También se sugiere reducir el consumo de productos como gaseosas, jugos y otro tipo de bebidas azucaradas.

-Evitar azúcares añadidos y edulcorantes no nutritivos. Recomiendan eliminar su consumo en menores de cuatro años.