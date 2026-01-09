Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del 9 de Enero

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 8 de enero

5°-1222

6°-5326

7°-7838

8°-2375

9°-1563

10°-9627

11°-4866

12°-2195

13°-1161

14°-7148

15°-8012

16°-8464

17°-9632

18°-9865

19°-1234

20°-0415

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-9579

2°-2863

3°-8349

4°-8806

5°-1731

6°-1658

7°-0395

8°-5267

9°-6505

10°-4523

11°-0322

12°-9420

13°-7140

14°-2736

15°-5504

16°-0201

17°-3274

18°-4205

19°-3131

20°-0094

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-0587

2°-3219

3°-4318

4°-9459

5°-2293

6°-7189

7°-2415

8°-9150

9°-4324

10°-3797

11°-1707

12°-5018

13°-3798

14°-5785

15°-0050

16°-3020

17°-5944

18°-0059

19°-0630

20°-3759

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991