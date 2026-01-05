Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 5 de Enero

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-7989
2°-9685
3°-2613
4°-6680
5°-9641
6°-5358
7°-0647
8°-8671
9°-4181
10°-1959
11°-6481
12°-5377
13°-6185
14°-4949
15°-7883
16°-5489
17°-7041
18°-9128
19°-5148
20°-1080
1°-2753
2°-0692
3°-0411
4°-0272
5°-4331
6°-1850
7°-9238
8°-1864
9°-4070
10°-8173
11°-7415
12°-1882
13°-2795
14°-2487
15°-2692
16°-2161
17°-5750
18°-0955
19°-2957
20°-8684
1°-8748
2°-9756
3°-1355
4°-2500
5°-3436
6°-5461
7°-3169
8°-2094
9°-8660
10°-8688
11°-2060
12°-9254
13°-7037
14°-8805
15°-4536
16°-2369
17°-6339
18°-2111
19°-4007
20°-6555
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991