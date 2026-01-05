Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 5 de Enero

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5°-9641

6°-5358

7°-0647

8°-8671

9°-4181

10°-1959

11°-6481

12°-5377

13°-6185

14°-4949

15°-7883

16°-5489

17°-7041

18°-9128

19°-5148

20°-1080

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-2753

2°-0692

3°-0411

4°-0272

5°-4331

6°-1850

7°-9238

8°-1864

9°-4070

10°-8173

11°-7415

12°-1882

13°-2795

14°-2487

15°-2692

16°-2161

17°-5750

18°-0955

19°-2957

20°-8684

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-8748

2°-9756

3°-1355

4°-2500

5°-3436

6°-5461

7°-3169

8°-2094

9°-8660

10°-8688

11°-2060

12°-9254

13°-7037

14°-8805

15°-4536

16°-2369

17°-6339

18°-2111

19°-4007

20°-6555

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991