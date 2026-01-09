9 de enero de 2026 - 13:02

Colapsó el paso Cristo Redentor en su reapertura: más de 4 horas de demora para cruzar a Chile

Tras el cierre del jueves por tormenta, hay importantes demoras en el complejo Los Libertadores, justo en la previa del fin de semana.

Después de un día de cierre por tormentas y riesgo de deslizamientos de barro, el paso Cristo Redentor reabrió a las 8.30 de este viernes para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos. Hacia el mediodía, la demora llegaba a las cuatro horas y media, según Gendarmería Nacional.

Las autoridades de Argentina y Chile definieron la reapertura del Paso tras una reunión esta mañana temprano, al considerar que las condiciones climáticas y de las rutas 7 y 60 lo permitían.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, una importante cantidad de vehículos particulares fueron acumulándose frente al Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, donde está la barrera del corte, por lo que se esperaban largas filas en el ingreso a Los Libertadores.

Así, al mediodía, la demora se acercaba a las cinco horas de ida y otra hora en el complejo Roque Carranza, a la vuelta.

Para tomar dimensión, el flujo vehicular hacia Chile se incrementó notoriamente posterior al Año Nuevo, con picos de entre 7.000 y 8.000 personas por día cruzando por el complejo fronterizo. De hecho, los paradores en Penitentes y Uspallata se activaron en momentos puntuales de la mañana para evitar el colapso en el corredor internacional.

