Más de cuatro horas de espera para cruzar a Chile: habilitaron los paradores en Uspallata y Penitentes

El intenso flujo turístico genera una fila de espera de más de 4,5 kilómetros hacia el Complejo Los Libertadores.

Por la extensa demora para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes.

La primera semana "completa" del 2026 llegó con intenso movimiento en la Ruta Nacional 7, donde muchos mendocinos se movilizan para cruzar la Cordillera y vacacionar en Chile. Según la última actualización, en el Paso Internacional Cristo Redentor se registran demoras que superan las cuatro horas.

Por este motivo, las autoridades habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes para descomprimir en el Complejo Los Libertadores, por lo que la espera se podría extender aún más.

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantes demoras en el sector de alta montaña.

chile demora Así está ahora la fila de espera hacia el Complejo Los Libertadores. La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 4.5 kilómetros, desde el cobertizo hasta el Complejo Los Libertadores. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.