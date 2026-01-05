Más de cuatro horas de espera para cruzar a Chile: habilitaron los paradores en Uspallata y Penitentes

La primera semana "completa" del 2026 llegó con intenso movimiento en la Ruta Nacional 7, donde muchos mendocinos se movilizan para cruzar la Cordillera y vacacionar en Chile. Según la última actualización, en el Paso Internacional Cristo Redentor se registran demoras que superan las cuatro horas.
Por este motivo, las autoridades habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes para descomprimir en el Complejo Los Libertadores, por lo que la espera se podría extender aún más.
De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantesdemoras en el sector de alta montaña.
La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 4.5 kilómetros, desde el cobertizo hasta el Complejo Los Libertadores. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.
Como alternativa para quienes se encuentran en el sur de la provincia, el Paso Pehuenche (Malargüe) también está operativo, aunque en un horario más restringido, de 9:00 a 18:00 horas.