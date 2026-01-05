5 de enero de 2026 - 11:22

Más de cuatro horas de espera para cruzar a Chile: habilitaron los paradores en Uspallata y Penitentes

El intenso flujo turístico genera una fila de espera de más de 4,5 kilómetros hacia el Complejo Los Libertadores.

Por la extensa demora para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes.

Por la extensa demora para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La primera semana "completa" del 2026 llegó con intenso movimiento en la Ruta Nacional 7, donde muchos mendocinos se movilizan para cruzar la Cordillera y vacacionar en Chile. Según la última actualización, en el Paso Internacional Cristo Redentor se registran demoras que superan las cuatro horas.

Leé además

La mala costumbre que en las playas de Chile te puede costar una tremenda multa: hasta 300 dólares

La mala costumbre que en las playas de Chile te puede costar una tremenda multa: hasta 300 dólares

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas (05/01/26)

Vuelve la alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas hoy

Por Redacción Sociedad

Por este motivo, las autoridades habilitaron paradores en Uspallata y Penitentes para descomprimir en el Complejo Los Libertadores, por lo que la espera se podría extender aún más.

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantes demoras en el sector de alta montaña.

chile demora
Así está ahora la fila de espera hacia el Complejo Los Libertadores.

Así está ahora la fila de espera hacia el Complejo Los Libertadores.

La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 4.5 kilómetros, desde el cobertizo hasta el Complejo Los Libertadores. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.

Como alternativa para quienes se encuentran en el sur de la provincia, el Paso Pehuenche (Malargüe) también está operativo, aunque en un horario más restringido, de 9:00 a 18:00 horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emiliano Cuvertino siguió los pasos de su padre, la leyenda del fútbol provincial, Walter Cuvertino.

Emiliano Cuvertino, de la Liga Mendocina a la Primera División Chilena sin escalas

Por Redacción Deportes
Paso Cristo Redentor.

Fuerte congestión en el Paso Cristo Redentor: cuánto tiempo de demora hay para cruzar a Chile

Por Redacción Sociedad
Milei viajó a Bolivia y estuvo presente en la asunción de Rodrigo Paz Pereira, quien ya se peleó con su vicepresidente.

Un año con más extremos que centro

Por Claudio Fantini
Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Cómo está hoy el paso a Chile y de cuánto es la demora: sorpresa por controles de alcoholemia

Por Redacción Sociedad