Sismo en Chile alertó a los mendocinos a través de sus celulares

Un sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo por la tarde en Chile y generó notificaciones automáticas en teléfonos Android de usuarios mendocinos a través del sistema de alerta sísmica de Google.

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De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN), el movimiento ocurrió a las 17.34 (hora local, ya que en Argentina la alerta en simultaneo llegó a las 18.34). El fenómeno en el vecino país tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quintero , en la Región de Valparaíso.

El informe oficial detalló que el temblor se produjo a una profundidad de 30 kilómetros y alcanzó una magnitud de 6,0 Mwp .

Si bien el epicentro se ubicó a cientos de kilómetros de Mendoza, numerosos usuarios reportaron haber recibido una alerta en sus dispositivos Android segundos antes o durante el evento. La advertencia fue emitida por el sistema Android Earthquake Alerts , una herramienta que utiliza los sensores de millones de teléfonos para detectar movimientos sísmicos y advertir a las personas que podrían percibirlos.

Sismo en Chile, 31 de mayo de 2026 La alerta de sismo de Google emitida por el sistema Android Earthquake Alerts.

Las notificaciones incluyen información preliminar sobre la magnitud estimada del sismo y recomendaciones básicas de seguridad. El objetivo es brindar algunos segundos de anticipación para que los usuarios puedan tomar medidas preventivas.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no reportaron daños de consideración vinculados al movimiento telúrico. En nuestra provincia, los mendocinos debaten en las redes sociales entre quienes sintieron el fenómeno y quienes no, con reportes divididos. Mientras algunos aseguran haber registrado el sismo, otros señalaron que se enteraron por la alerta del celular.

Otro sector de la población ni siquiera recibió la notificación en sus smartphones. Al respecto, cabe mencionar que para recibir el aviso el mismo debe ser activado en las configuraciones de quienes poseen celulares Android.

Sismo en Chile Detalles del sismo en Chile este 31 de mayo de 2026. CSN

Datos del sismo:

Magnitud: 6,0 Mwp

Hora Chile: 17.34 del 31 de mayo de 2026 (hora Argentina: 18.43)

Epicentro: 23 kilómetros al oeste de Quintero, Región de Valparaíso.

Latitud: -32.81

Longitud: -71.77

Profundidad: 30 kilómetros

Lo que podría interpretarse como réplicas fueron registradas minutos más tarde por el CSN, en la misma Región de Valparaíso. A continuación los últimos registros publicados (hora local):