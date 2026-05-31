31 de mayo de 2026 - 18:52

Sismo en Chile alertó a los mendocinos a través de sus celulares

El movimiento se registró este domingo frente a las costas de la Región de Valparaíso. Usuarios de Mendoza recibieron una alerta preventiva en sus teléfonos Android sobre el evento.

Fuerte sismo en Chile alertó a los mendocinos.

Fuerte sismo en Chile alertó a los mendocinos.

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo por la tarde en Chile y generó notificaciones automáticas en teléfonos Android de usuarios mendocinos a través del sistema de alerta sísmica de Google.

Leé además

Paso Cristo Redentor

¿Por qué nos cuesta tanto cruzar la cordillera?
visitar santiago de chile en 4 dias: la mejor forma de viajar disfrutando y ahorrando al maximo

Visitar Santiago de Chile en 4 días: la mejor forma de viajar disfrutando y ahorrando al máximo

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN), el movimiento ocurrió a las 17.34 (hora local, ya que en Argentina la alerta en simultaneo llegó a las 18.34). El fenómeno en el vecino país tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Sismo de magnitud 6,0 en Chile
Sismo de magnitud 6,0 en Chile.

Sismo de magnitud 6,0 en Chile.

El informe oficial detalló que el temblor se produjo a una profundidad de 30 kilómetros y alcanzó una magnitud de 6,0 Mwp.

Si bien el epicentro se ubicó a cientos de kilómetros de Mendoza, numerosos usuarios reportaron haber recibido una alerta en sus dispositivos Android segundos antes o durante el evento. La advertencia fue emitida por el sistema Android Earthquake Alerts, una herramienta que utiliza los sensores de millones de teléfonos para detectar movimientos sísmicos y advertir a las personas que podrían percibirlos.

Sismo en Chile, 31 de mayo de 2026
La alerta de sismo de Google emitida por el sistema Android Earthquake Alerts.

La alerta de sismo de Google emitida por el sistema Android Earthquake Alerts.

Las notificaciones incluyen información preliminar sobre la magnitud estimada del sismo y recomendaciones básicas de seguridad. El objetivo es brindar algunos segundos de anticipación para que los usuarios puedan tomar medidas preventivas.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no reportaron daños de consideración vinculados al movimiento telúrico. En nuestra provincia, los mendocinos debaten en las redes sociales entre quienes sintieron el fenómeno y quienes no, con reportes divididos. Mientras algunos aseguran haber registrado el sismo, otros señalaron que se enteraron por la alerta del celular.

Otro sector de la población ni siquiera recibió la notificación en sus smartphones. Al respecto, cabe mencionar que para recibir el aviso el mismo debe ser activado en las configuraciones de quienes poseen celulares Android.

Sismo en Chile
Detalles del sismo en Chile este 31 de mayo de 2026.

Detalles del sismo en Chile este 31 de mayo de 2026.

Datos del sismo:

  • Magnitud: 6,0 Mwp
  • Hora Chile: 17.34 del 31 de mayo de 2026 (hora Argentina: 18.43)
  • Epicentro: 23 kilómetros al oeste de Quintero, Región de Valparaíso.
  • Latitud: -32.81
  • Longitud: -71.77
  • Profundidad: 30 kilómetros

Lo que podría interpretarse como réplicas fueron registradas minutos más tarde por el CSN, en la misma Región de Valparaíso. A continuación los últimos registros publicados (hora local):

Los sismos registrados en Chile
Los sismos registrados en Chile. (A la fecha registrada hay que sumarle una hora m&aacute;s por la diferencia horaria con Argentina).

Los sismos registrados en Chile. (A la fecha registrada hay que sumarle una hora más por la diferencia horaria con Argentina).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santiago Gigola estimó que hasta unos 50 a 100 kilómetros al sur de la mina El Teniente, en Chile, es donde hay más posibilidades de encontrar cobre en Mendoza

Argentina Rocks: Santiago Gigola revela dónde podría producirse un gran hallazgo de cobre en Mendoza

Argentina Rocks: Jeffrey Hedenquist sostuvo que, si se avanza en la exploración en Argentina, es esperable que aparezcan depósitos de importancia. 

Jeffrey Hedenquist en Argentina Rocks: "Filo del Sol es de clase mundial y va a haber otros cuando se explore"

Compran cajas: argentinos arrasan en Chile con el álbum y las figuritas del Mundial 2026

"Compran cajas": argentinos arrasan en Chile con el álbum y las figuritas del Mundial 2026

Imagen ilustrativa

"Más de 400% de aumento en compras": el furor de los argentinos por comprar en Chile da la vuelta al mundo