27 de mayo de 2026 - 19:06

"Más de 400% de aumento en compras": el furor de los argentinos por comprar en Chile da la vuelta al mundo

El fenómeno creció con fuerza durante los últimos meses, según reveló una investigación publicada por la BBC.

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Gemini
Por Redacción Turismo

Miles de argentinos cruzan la cordillera hacia Chile para realizar compras con precios más bajos en indumentaria, tecnología, electrodomésticos y artículos importados desde la llegada de Javier Milei al gobierno. El fenómeno creció con fuerza durante los últimos meses, según reveló una investigación publicada por la BBC.

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Compras en Chile

La posibilidad de acceder a dólares, junto con los cambios económicos en nuestro país, mejoró el poder de compra de muchos consumidores en el exterior. Productos que en territorio argentino pueden costar el doble aparecen en Chile a valores considerablemente más bajos, especialmente en rubros como zapatillas, ropa de marcas internacionales, celulares y electrodomésticos.

Viña del Mar, uno de los destinos preferidos por los argentinos

El balneario chileno de Viña del Mar se convirtió en uno de los principales puntos de llegada para turistas argentinos que buscan ofertas. Allí, centros comerciales como el Viña Outlet Park reciben diariamente visitantes que cruzan desde Mendoza y otras provincias para aprovechar diferencias de precios.

Dolores, una turista argentina entrevistada por la BBC, explicó que viajó junto a su familia para descansar y comprar productos más baratos. “Vine a Chile con mi familia para disfrutar de la playa y aprovechar los excelentes precios que conseguimos aquí”, señaló mientras recorría locales comerciales.

El aumento de argentinos también impactó de manera positiva en el comercio chileno. Eduardo González, vendedor de calzado deportivo, aseguró que sus ventas crecieron notablemente gracias a los turistas. “Es el tipo de cambio lo que los motiva a comprar”, afirmó.

Compras en Chile
Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

Qué productos conviene comprar en Chile

Entre los artículos más buscados aparecen:

- Zapatillas deportivas

- Ropa de marcas internacionales

- Celulares y productos electrónicos

- Electrodomésticos

- Tecnología importada

Chile mantiene desde hace décadas una economía abierta al libre comercio, con menores impuestos a las importaciones respecto de Argentina. Esa diferencia explica parte de la brecha de precios que hoy aprovechan los compradores argentinos.

Carolina, otra turista consultada por la BBC, sostuvo que los precios siguen siendo mucho más bajos que en Argentina, aunque aclaró que no todos los gastos resultan convenientes.

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Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo.

Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo.

Qué cosas son más caras en Chile

La comida aparece entre los rubros donde Chile supera ampliamente los precios argentinos. Carnes, restaurantes y productos básicos tienen valores más altos, especialmente para quienes permanecen varios días.

Por ese motivo, algunos turistas optan por cocinar en departamentos alquilados o incluso trasladar alimentos desde Argentina para reducir gastos durante el viaje.

“Para ahorrar dinero, cocinamos en el apartamento que alquilamos y a veces incluso traemos comida de Argentina”, comentó Carolina.

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