27 de mayo de 2026 - 11:25

¿Conviene? Los precios de los Smart TV en Falabella Chile con retiro gratuito en tienda

De cara al Mundial 2026, muchos argentinos buscan precios más accesibles para disfrutar los partidos en la mejor calidad posible.

Los Smart TV siguen siendo más baratos en Chile

Los Smart TV siguen siendo más baratos en Chile

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Precio de Smart TV en Falabella Chile

Precio de Smart TV en Falabella Chile

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Precio de Smart TV en Falabella Chile

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Precio de Smart TV en Falabella Chile

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Precio de Smart TV en Falabella Chile

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Precio de Smart TV en Samsung Argentina

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Los Andes | Redacción Economía
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Una de las opciones, en caso de tener la oportunidad de viajar, es adquirir en Chile televisores que suelen ser más baratos que en los comercios de Argentina.

Tomaremos cuatro ejemplos disponibles en Falabella, que permite compra online para argentinos y retiro gratis en tienda solamente presentando el DNI. A tener en cuenta: el dólar en Chile cotiza a 895 pesos chilenos.

Smart TV Full HD 50" Hisense

  • CLP 249.990
  • USD 279,32
  • AR$ 339.425

Equipado con el sistema operativo VIDAA Smart TV. QLED Full HD (1920 x 1080). Conectividad WiFi y Bluetooth 5.0, junto con dos puertos HDMI y uno USB.

Precio de Smart TV en Falabella Chile
Precio de Smart TV en Falabella Chile

Precio de Smart TV en Falabella Chile

Smart TV 4K 65" Samsung

  • CLP 469.990
  • USD 525,13
  • AR$ 750.934
Precio de Smart TV en Falabella Chile
Precio de Smart TV en Falabella Chile

Precio de Smart TV en Falabella Chile

Sistema operativo Tizen. QLED. Procesador Q4 AI. Tres puertos HDMI y uno USB. Actualizaciones durante los próximos 7 años.

En la tienda Samsung de Argentina, el mismo Smart TV cuesta $1.189.999 (en un pago), es decir, unos $439.065 más.

Precio de Smart TV en Samsung Argentina
Precio de Smart TV en Samsung Argentina

Precio de Smart TV en Samsung Argentina

Smart TV Full HD 50" TCL

  • CLP 319.990
  • USD 357,53
  • AR$ 511.269

Sistema operativo Google TV. QLED Pro. WiFi, Bluetooth. Un puerto HDMI y otro USB.

Precio de Smart TV en Falabella Chile
Precio de Smart TV en Falabella Chile

Precio de Smart TV en Falabella Chile

Smart TV 4K 65" TCL

  • CLP 469.990
  • USD 525,13
  • AR$ 750.934

Sistema operativo Google TV. QLED Pro. Dolby Atmos. IA. WiFi, Bluetooth.

Precio de Smart TV en Falabella Chile
Precio de Smart TV en Falabella Chile

Precio de Smart TV en Falabella Chile

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Usar la tarjeta de crédito en Chile, pero siempre cancelar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 100.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 895 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 111,73 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Peso chileno, dólar
Peso chileno hoy

Peso chileno hoy

Usar la tarjeta de débito directo en dólares

Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

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