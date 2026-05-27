¿Conviene? Los precios de los Smart TV en Falabella Chile con retiro gratuito en tienda

A pocos días de un nuevo Mundial de la FIFA, muchos aprovechan para renovar el Smart TV y disfrutar los partidos en la mejor definición y el mayor tamaño posible.
De cara al Mundial 2026, muchos argentinos buscan precios más accesibles para disfrutar los partidos en la mejor calidad posible.
A pocos días de un nuevo Mundial de la FIFA, muchos aprovechan para renovar el Smart TV y disfrutar los partidos en la mejor definición y el mayor tamaño posible.
Una de las opciones, en caso de tener la oportunidad de viajar, es adquirir en Chile televisores que suelen ser más baratos que en los comercios de Argentina.
Tomaremos cuatro ejemplos disponibles en Falabella, que permite compra online para argentinos y retiro gratis en tienda solamente presentando el DNI. A tener en cuenta: el dólar en Chile cotiza a 895 pesos chilenos.
Equipado con el sistema operativo VIDAA Smart TV. QLED Full HD (1920 x 1080). Conectividad WiFi y Bluetooth 5.0, junto con dos puertos HDMI y uno USB.
Sistema operativo Tizen. QLED. Procesador Q4 AI. Tres puertos HDMI y uno USB. Actualizaciones durante los próximos 7 años.
En la tienda Samsung de Argentina, el mismo Smart TV cuesta $1.189.999 (en un pago), es decir, unos $439.065 más.
Sistema operativo Google TV. QLED Pro. WiFi, Bluetooth. Un puerto HDMI y otro USB.
Sistema operativo Google TV. QLED Pro. Dolby Atmos. IA. WiFi, Bluetooth.
Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.
Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.
¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 100.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 895 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 111,73 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.
Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.
Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.