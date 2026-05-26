26 de mayo de 2026 - 11:13

Videos del fuerte sismo de 6.9 en Chile que provocó daños y cortes de luz: lo sintieron hasta en Brasil

El movimiento telúrico tuvo epicentro en la zona norte del país trasandino, con afectaciones en Calama.

Videos del fuerte sismo de 6.9 en Chile que provocó daños y cortes de luz

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió este lunes por la tarde el norte grande de Chile y generó escenas de preocupación en distintas ciudades, con daños materiales, cortes de luz y miles de hogares afectados por la falta de agua potable.

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El movimiento telúrico incluso llegó a percibirse en zonas de Brasil, un fenómeno poco habitual que despertó sorpresa entre los habitantes de San Pablo y otras localidades. En Argentina, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), no hubo registros locales.

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El temblor se registró a las 17.52 y, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred), se sintió con fuerza en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile precisó que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 114 kilómetros.

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Tras el sismo principal se registraron al menos nueve réplicas menores, mientras comenzaban a viralizarse videos de supermercados con productos caídos, gimnasios con daños, cortes eléctricos y derrumbes menores en rutas del desierto de Atacama.

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Uno de los puntos más afectados fue justamente Calama, donde se reportaron 22.282 hogares sin suministro eléctrico y cerca de 3.000 viviendas sin agua potable debido a la rotura de una matriz, según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

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Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni daños estructurales de gravedad.

En paralelo, trabajadores de la Minera Zaldívar fueron evacuados preventivamente tras el fuerte movimiento. También hubo reportes de rodadas y desprendimientos sobre el camino que conecta Antofagasta con Calama, reportó la radio BioBio.

Por qué el sismo de Calama se sintió en Brasil

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el temblor se percibió incluso en San Pablo y otras ciudades brasileñas, pese a los más de 3.000 kilómetros de distancia con el epicentro.

La Red Sismográfica Brasileña explicó que este tipo de fenómenos puede ocurrir cuando los terremotos en la cordillera de los Andes presentan suficiente magnitud y profundidad. Según detallaron, San Pablo está asentada sobre una cuenca sedimentaria capaz de amplificar las ondas sísmicas.

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Además, indicaron que quienes viven en edificios altos o zonas elevadas tienen más probabilidades de percibir este tipo de vibraciones.

Medios brasileños reportaron que vecinos de barrios paulistas como Lapa, Pompeia y Perdizes sintieron claramente el movimiento. También hubo testimonios en ciudades cercanas como Osasco, Santos, Campinas y Mogi das Cruzes.

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