Videos del fuerte sismo de 6.9 en Chile que provocó daños y cortes de luz: lo sintieron hasta en Brasil

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió este lunes por la tarde el norte grande de Chile y generó escenas de preocupación en distintas ciudades, con daños materiales, cortes de luz y miles de hogares afectados por la falta de agua potable.

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El movimiento telúrico incluso llegó a percibirse en zonas de Brasil , un fenómeno poco habitual que despertó sorpresa entre los habitantes de San Pablo y otras localidades. En Argentina, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), no hubo registros locales.

| Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió este lunes por la tarde el norte grande de Chile y generó escenas de preocupación en distintas ciudades, con daños materiales, cortes de luz y miles de hogares afectados por la falta de agua potable. pic.twitter.com/RtQenYJzD2

El temblor se registró a las 17.52 y, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred), se sintió con fuerza en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama .

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile precisó que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 114 kilómetros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tet_planeta/status/2059082536991543656?s=20&partner=&hide_thread=false #Temblor Magnitud 6.9 | 20 km al NE de #Calama gimnasio Smart fit pic.twitter.com/2mercpcCoU — Planeta TET (@tet_planeta) May 26, 2026

Tras el sismo principal se registraron al menos nueve réplicas menores, mientras comenzaban a viralizarse videos de supermercados con productos caídos, gimnasios con daños, cortes eléctricos y derrumbes menores en rutas del desierto de Atacama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/meganoticiascl/status/2059042999523250617?s=20&partner=&hide_thread=false Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD — Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026

Uno de los puntos más afectados fue justamente Calama, donde se reportaron 22.282 hogares sin suministro eléctrico y cerca de 3.000 viviendas sin agua potable debido a la rotura de una matriz, según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaximoPavezC/status/2059052346416509164?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre el #Sismo en Antofagasta, la región se mantiene operativa sin grandes afectaciones. En Calama hay 22.282 hogares sin suministro eléctrico y 3.000 hogares sin agua potable producto del rompimiento de una matriz. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni… — Máximo Pavez (@MaximoPavezC) May 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni daños estructurales de gravedad.

En paralelo, trabajadores de la Minera Zaldívar fueron evacuados preventivamente tras el fuerte movimiento. También hubo reportes de rodadas y desprendimientos sobre el camino que conecta Antofagasta con Calama, reportó la radio BioBio.

Por qué el sismo de Calama se sintió en Brasil

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el temblor se percibió incluso en San Pablo y otras ciudades brasileñas, pese a los más de 3.000 kilómetros de distancia con el epicentro.

La Red Sismográfica Brasileña explicó que este tipo de fenómenos puede ocurrir cuando los terremotos en la cordillera de los Andes presentan suficiente magnitud y profundidad. Según detallaron, San Pablo está asentada sobre una cuenca sedimentaria capaz de amplificar las ondas sísmicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RSBR_Oficial/status/2059052315315773750?s=20&partner=&hide_thread=false Um terremoto de magnitude 6,9 foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da USP na região norte do Chile às 18h52 desta segunda-feira (25/5), no horário de Brasília.

+ pic.twitter.com/vEPA6XMqPz — Rede Sismográfica Brasileira (@RSBR_Oficial) May 25, 2026

Además, indicaron que quienes viven en edificios altos o zonas elevadas tienen más probabilidades de percibir este tipo de vibraciones.

Medios brasileños reportaron que vecinos de barrios paulistas como Lapa, Pompeia y Perdizes sintieron claramente el movimiento. También hubo testimonios en ciudades cercanas como Osasco, Santos, Campinas y Mogi das Cruzes.