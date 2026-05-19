Un terremoto de 6.1 sacudió las costas de Perú y provocó importantes daños

Este martes al mediodía, un fuerte sismo de magnitud 6.1 se sintió en varias ciudades de Perú, generando momentos de preocupación en la población. Según reportó el Instituto Geofísico del Perú , el epicentro se produjo en la ciudad de Ica.

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El evento sísmico registró una profundidad de 81 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel VI , lo que ocasionó que se percibiera en Lima y en otras zonas del área costera del país.

Usuarios en las redes sociales compartieron imágenes de los daños ocasionados en diferentes viviendas, negocios y parques de la ciudad de Ica , aunque no se reportaron personas heridas.

Además, el movimiento telúrico ocasionó derrumbes en establecimientos educativos. Según señalaron medios locales, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Ica reportaron el colapso del techo de una de las aulas y el área del comedor estudiantil, ocasionando la caída de baldosas al interior del ambiente.

Por otro lado, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga anunció la suspensión de clases con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad de la institución tras el terremoto.

El encargado de Defensa Civil en Ica, Walter Mendoza, declaró al medio RPP que el fuerte movimiento provocó que muchas personas salieran a las calles por precaución. “Ha sido un movimiento seco y rápido, la gente ha tomado las calles. Hasta el momento no tenemos reportes de daños a la salud”, señaló

Sin embargo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú señaló al medio Perú21, que se atendieron al menos tres emergencias derivadas de caídas y golpes ocasionados a personas que habrían entrado en pánico tras la situación.

Las autoridades descartan alerta de tsunami

Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se descartó la posibilidad de tsunami en el litoral peruano, lo que brindó tranquilidad a los ciudadanos de las zonas costeras.

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Asimismo, las autoridades recomendaron a la población tener preparada una mochila de emergencia frente la probabilidad de réplicas.