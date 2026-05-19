19 de mayo de 2026 - 15:09

Terror en Estados Unidos: dos adolescentes mataron a tres personas durante un tiroteo en una mezquita

El ataque ocurrió en el Centro Islámico de San Diego y las autoridades confirmaron que la amenaza fue neutralizada. Los presuntos autores fueron hallados sin vida cerca del lugar.

Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron al tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas fallecieron, entre ellas un guardia de seguridad.

Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron al tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas fallecieron, entre ellas un guardia de seguridad.

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EFE/EPA/JOHN GASTALDO
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Tres personas murieron tras un ataque armado perpetrado este lunes contra el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos, lo que provocó un despliegue policial masivo en la mezquita de Clairemont Mesa, informó la policía local y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Un funcionario indicó a los medios locales que una víctima trabajaba como guardia de seguridad en el centro religioso, la mezquita más grande del condado de San Diego, en California.

Según informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, los presuntos autores del ataque serían dos adolescentes de 17 y 19 años, quienes fueron hallados sin vida dentro de un vehículo.

Tiroteo en mezquita
Miembros de la comunidad musulmana de San Diego reaccionan tras conocer la noticia de un tiroteo en su lugar de culto en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas murieron, entre ellas un guardia de seguridad.

Miembros de la comunidad musulmana de San Diego reaccionan tras conocer la noticia de un tiroteo en su lugar de culto en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas murieron, entre ellas un guardia de seguridad.

Pocos instantes después de que la policía respondiera a los reportes de disparos en el Centro Islámico de San Diego, los agentes fueron llamados a otro lugar cercano y descubrieron un vehículo en medio de la calle. Los dos tiradores fueron encontrados dentro, ambos fallecidos, detalló Wahl.

El mensaje de las autoridades tras el ataque

Por su parte, el imán Taha Hassane, director del Centro Islámico de San Diego, confirmó en un video difundido en las redes sociales que “todos los niños, maestros y el personal están a salvo. No hay ninguna amenaza en este momento”, aseguró el director según reportaron CNN y CBS News.

“Queremos que todos se mantengan alejados del Centro Islámico de San Diego. Cerraremos por el resto del día. Manténganse a salvo, quédense en casa y hagan muchas oraciones”, agregó Hassane

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también se expresó en redes sociales y agradeció a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez a los reportes de un atacante armado en la mezquita. Según detalló, la policía y los bomberos actuaron rápidamente “para proteger vidas y asegurar el área”, y “no hay una amenaza en curso para la comunidad”.

Tras horas de tensión, el Departamento de Policía de San Diego confirmó que la amenaza en el Centro Islámico de San Diego “fue neutralizada”.

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