Terror en Estados Unidos: dos adolescentes mataron a tres personas durante un tiroteo en una mezquita

Tres personas murieron tras un ataque armado perpetrado este lunes contra el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos , lo que provocó un despliegue policial masivo en la mezquita de Clairemont Mesa , informó la policía local y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El impactante video en 360° que capta el momento exacto del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Un funcionario indicó a los medios locales que una víctima trabajaba como guardia de seguridad en el centro religioso , la mezquita más grande del condado de San Diego , en California.

Según informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, los presuntos autores del ataque serían dos adolescentes de 17 y 19 años, quienes fueron hallados sin vida dentro de un vehículo.

Pocos instantes después de que la policía respondiera a los reportes de disparos en el Centro Islámico de San Diego, los agentes fueron llamados a otro lugar cercano y descubrieron un vehículo en medio de la calle. Los dos tiradores fueron encontrados dentro, ambos fallecidos , detalló Wahl.

Miembros de la comunidad musulmana de San Diego reaccionan tras conocer la noticia de un tiroteo en su lugar de culto en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas murieron, entre ellas un guardia de seguridad.

Por su parte, el imán Taha Hassane, director del Centro Islámico de San Diego, confirmó en un video difundido en las redes sociales que “todos los niños, maestros y el personal están a salvo. No hay ninguna amenaza en este momento ”, aseguró el director según reportaron CNN y CBS News.

“Queremos que todos se mantengan alejados del Centro Islámico de San Diego. Cerraremos por el resto del día. Manténganse a salvo, quédense en casa y hagan muchas oraciones”, agregó Hassane

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también se expresó en redes sociales y agradeció a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez a los reportes de un atacante armado en la mezquita. Según detalló, la policía y los bomberos actuaron rápidamente “para proteger vidas y asegurar el área”, y “no hay una amenaza en curso para la comunidad”.

Tras horas de tensión, el Departamento de Policía de San Diego confirmó que la amenaza en el Centro Islámico de San Diego “fue neutralizada”.