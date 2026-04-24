24 de abril de 2026 - 17:05

El impactante video en 360° que capta el momento exacto del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Las imágenes difundidas muestran los movimientos del hombre previo al ataque y el pánico desatado entre los visitantes cuando inició la balacera.

El video en 360° que capta el momento exacto del tiroteo en México

El video en 360° que capta el momento exacto del tiroteo en México

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Luego del violento ataque armado que se vivió en Teotihuacán, México, cuando un hombre comenzó a disparar a la multitud, se difundió un video en 360° que muestra el momento exacto en que comenzó el tiroteo.

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La secuencia fue captada por un turista que se encontraba en el lugar y se convirtió en un detalle clave en la investigación del ataque. En las imágenes se puede ver cómo el atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, camina entre la multitud y luego se dirige en un lugar alejado para preparar su arma.

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Luego de unos minutos, la cámara comienza a bajar las escaleras del monumento, cuando se escuchan los disparos. En ese momento, el pánico se apoderó de los visitantes quienes comenzaron a descender rápidamente para buscar refugio.

Algunos usuarios en redes sociales dudaron de la autenticidad de las imágenes, ya que se muestra en gran detalle los movimientos del atacante antes del tiroteo. Sin embargo, hubo quienes señalaron que, al tratarse de un video 360°, se habría recortado la grabación para enfocar puntualmente el hecho.

Según informaron autoridades del Estado de México, el agresor habría visitado el lugar previamente para planificar el ataque.

Tragedia en México

El violento ataque dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. Además se registró otros lesionados en medio del caos generado por los disparos.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 20 de abril en el complejo turístico de Teotihuacán, cuando un hombre armado abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio.

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El autor del tiroteo fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien se suicidó tras cometer el delito. Investigaciones recientes detectaron que el hombre tenía vínculos con la llamada True Crime Community (TCC), una red descentralizada de foros y espacios digitales que glorifican a asesinos masivos, comparten contenido violento y construyen una narrativa estética alrededor de estos hechos.

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