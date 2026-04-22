Los datos alarmantes que vinculan al autor del tiroteo en México con la matanza de Columbine

Un violento ataque armado conmocionó a la zona arqueológica de Teotihuacán , en el Estado de México, el cual dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas . El autor del tiroteo fue identificado como Julio César Jasso Ramírez , quien se suicidó tras cometer el delito. Investigaciones recientes detectaron datos alarmantes que vinculan al hombre con la masacre en Columbine.

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Según determinaron las autoridades, el joven mexicano de 27 año s se habría inspirado en la masacre ocurrida en Estados Unidos y habría repetido patrones de los atacantes. Uno de los detalles similares fue la fecha del ataque , 20 de abril, el mismo día que ocurrió la tragedia en Columbine hace 27 años.

Además, testigos afirmaron que el atacante vestía un pantalón con botas de tipo militar y una camiseta con la frase "Disconnect and self destruct" (Desconéctate y autodestrúyete). Los investigadores vincularon la vestimenta con la ropa que utilizó Eric Harris, uno de los autores de la masacre. Asimismo, la consigna está asociada a comunidades digitales que promueven el nihilismo y la violencia.

Otro detalle alarmante fue que Jasso Ramírez portaba una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold , los responsables del tiroteo en Columbine.

Ese material refuerza la hipótesis de la vinculación del joven mexicano con la llamada True Crime Community (TCC), una red descentralizada de foros y espacios digitales que glorifican a asesinos masivos, comparte n contenido violento y construyen una narrativa estética alrededor de estos hechos.

Embed “Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico”, amenazó el agresor a los turistas en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán pic.twitter.com/RaEPTFMIgC — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) April 21, 2026

Se trata de un fenómeno global, sin una estructura formal, pero con fuerte presencia en internet y capacidad de influencia, especialmente entre jóvenes.

En Argentina, un episodio reciente en la provincia de Santa Fe involucró a un adolescente de 15 años que, inspirado en esta misma subcultura, mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho en una escuela.

La Masacre en Columbine

El toriteo en la Escuela Secundaria de Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999 cuando dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, llevaron a cabo un ataque armado dentro del establecimiento. Durante varias horas, dispararon contra compañeros y docentes, provocando la muerte de 12 alumnos y un profesor, además de dejar decenas de heridos.

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Tras el ataque, ambos agresores se suicidaron dentro del edificio. La investigación posterior expuso fallas en los sistemas de prevención y encendió un intenso debate sobre el acceso a las armas, la seguridad escolar y la influencia de ciertos contenidos culturales en los jóvenes estadounidenses.