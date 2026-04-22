Los datos alarmantes que vinculan al autor del tiroteo en México con la matanza de Columbine

Un violento ataque armado conmocionó a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, el cual dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. El autor del tiroteo fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien se suicidó tras cometer el delito. Investigaciones recientes detectaron datos alarmantes que vinculan al hombre con la masacre en Columbine.
Según determinaron las autoridades, el joven mexicano de 27 años se habría inspirado en la masacre ocurrida en Estados Unidos y habría repetido patrones de los atacantes. Uno de los detalles similares fue la fecha del ataque, 20 de abril, el mismo día que ocurrió la tragedia en Columbine hace 27 años.
Tiroteo en pleno complejo arqueológico de Teotihuacán conmociona a México
Tiroteo en pleno complejo arqueológico de Teotihuacán conmociona a México.
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Además, testigos afirmaron que el atacante vestía un pantalón con botas de tipo militar y una camiseta con la frase "Disconnect and self destruct" (Desconéctate y autodestrúyete). Los investigadores vincularon la vestimenta con la ropa que utilizó Eric Harris, uno de los autores de la masacre. Asimismo, la consigna está asociada a comunidades digitales que promueven el nihilismo y la violencia.
Otro detalle alarmante fue que Jasso Ramírez portaba una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los responsables del tiroteo en Columbine.
Vínculos con la True Crime Community
Ese material refuerza la hipótesis de la vinculación del joven mexicano con la llamada True Crime Community (TCC), una red descentralizada de foros y espacios digitales que glorifican a asesinos masivos, comparten contenido violento y construyen una narrativa estética alrededor de estos hechos.
Se trata de un fenómeno global, sin una estructura formal, pero con fuerte presencia en internet y capacidad de influencia, especialmente entre jóvenes.
En Argentina, un episodio reciente en la provincia de Santa Fe involucró a un adolescente de 15 años que, inspirado en esta misma subcultura, mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho en una escuela.
La Masacre en Columbine
El toriteo en la Escuela Secundaria de Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999 cuando dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, llevaron a cabo un ataque armado dentro del establecimiento. Durante varias horas, dispararon contra compañeros y docentes, provocando la muerte de 12 alumnos y un profesor, además de dejar decenas de heridos.
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Tras el ataque, ambos agresores se suicidaron dentro del edificio. La investigación posterior expuso fallas en los sistemas de prevención y encendió un intenso debate sobre el acceso a las armas, la seguridad escolar y la influencia de ciertos contenidos culturales en los jóvenes estadounidenses.