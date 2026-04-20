Conmoción en Mexico: un tirador mató a una turista en las piramides de Teotihuacán y se quitó la vida

Un violento ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. Además se registró otros lesionados en medio del caos generado por los disparos.
La balacera ocurrió en uno de los principales destinos turísticos y zonas arqueológicas de México. El ataque generó caos entre los visitantes. El agresor disparó desde la Pirámide de la Luna, dejó además cuatro heridos y luego se suicidó.
Un violento ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. Además se registró otros lesionados en medio del caos generado por los disparos.
El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en el complejo turístico, cuando un hombre armado abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio.
Testigos relataron que se escucharon cerca de 20 detonaciones, lo que provocó escenas de pánico entre los visitantes. Ante la situación, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia desplegaron un operativo para evacuar la zona y asistir a los heridos.
Según datos oficiales, entre los lesionados hay personas extranjeras, incluidas dos mujeres colombianas, una rusa y una canadiense. Esta última figura entre las víctimas fatales del ataque.
Además, otras personas resultaron heridas al intentar escapar del lugar, ya que cayeron desde la pirámide en medio de la desesperación.
Fuentes de seguridad confirmaron que el atacante, cuya identidad aún no fue determinada, se quitó la vida tras efectuar los disparos. En el lugar, las autoridades secuestraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos, mientras continúan las pericias para reconstruir lo ocurrido.
El Gabinete de Seguridad de México coordinó el operativo junto a fuerzas locales, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y aseguró que se investigará el hecho “a fondo”. Además, se confirmó que el gobierno mexicano mantiene contacto con la embajada de Canadá por la muerte de la turista.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lamentó lo ocurrido y facilitó las tareas de las fuerzas de seguridad en el sitio.
Las autoridades esperan el avance de las pericias para determinar las motivaciones del ataque y establecer con precisión la secuencia de los hechos.
El episodio reaviva la preocupación por la seguridad en espacios turísticos masivos, especialmente en lugares de alto valor histórico y cultural como Teotihuacán.