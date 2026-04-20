Conmoción en Mexico: un tirador mató a una turista en las piramides de Teotihuacán y se quitó la vida

Un violento ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán , en el Estado de México, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas . Además se registró otros lesionados en medio del caos generado por los disparos.

Ucrania: un ataque armado en un supermercado dejó al menos seis muertos y nueve heridos

Golpearon a un streamer en plena transmisión en vivo: usuarios especulan sobre las causas del ataque

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en el complejo turístico, cuando un hombre armado abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V

Testigos relataron que se escucharon cerca de 20 detonaciones , lo que provocó escenas de pánico entre los visitantes. Ante la situación, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia desplegaron un operativo para evacuar la zona y asistir a los heridos .

Según datos oficiales, entre los lesionados hay personas extranjeras , incluidas dos mujeres colombianas, una rusa y una canadiense. Esta última figura entre las víctimas fatales del ataque.

BALAZOS en la PIRÁMIDE de LA LUNA Autoridades reportan q al menos una mujer fue asesinada de un balazo en la parte alta de la pirámide en Teotihuacán. El hombre q la atacó, también está herido de bala. Agentes de @SS_Edomex @SSPCMexico y distintas corporaciones ya en el punto. pic.twitter.com/mfockmeVq3

Además, otras personas resultaron heridas al intentar escapar del lugar, ya que cayeron desde la pirámide en medio de la desesperación.

Embed MUJER CANADIENSE, la BALEADA en TEOTIHUACÁN

El hombre q la baleó tb está muerto.

Al menos otras 15 personas tienen algunas lesiones.

La mayoría corrieron al escuchar los balazos, y cayeron en las escalinatas de la pirámide.@SS_Edomex @SSPCMexico @FiscaliaEdomex ya en el punto pic.twitter.com/TjhaSbeWFp — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 20, 2026

El agresor se suicidó tras el ataque

Fuentes de seguridad confirmaron que el atacante, cuya identidad aún no fue determinada, se quitó la vida tras efectuar los disparos. En el lugar, las autoridades secuestraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos, mientras continúan las pericias para reconstruir lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/2046310500217040909&partner=&hide_thread=false Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

El Gabinete de Seguridad de México coordinó el operativo junto a fuerzas locales, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y aseguró que se investigará el hecho “a fondo”. Además, se confirmó que el gobierno mexicano mantiene contacto con la embajada de Canadá por la muerte de la turista.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lamentó lo ocurrido y facilitó las tareas de las fuerzas de seguridad en el sitio.

Investigación en curso

Las autoridades esperan el avance de las pericias para determinar las motivaciones del ataque y establecer con precisión la secuencia de los hechos.

Balacera en Teotihuacán: investigan ataque que terminó con el suicidio del agresor Balacera en Teotihuacán: investigan ataque que terminó con el suicidio del agresor. redes sociales

El episodio reaviva la preocupación por la seguridad en espacios turísticos masivos, especialmente en lugares de alto valor histórico y cultural como Teotihuacán.