18 de abril de 2026 - 15:37

Ucrania: un ataque armado en un supermercado dejó al menos seis muertos y nueve heridos

El agresor, que fue abatido por las fuerzas especiales, inició el tiroteo en la vía pública y tomó rehenes tras provocar un incendio en un edificio.

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Al menos 6 muertos y 9 heridos tras un ataque armado en Ucrania 

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Ucrania se convirtió este sábado 18 de abril de 2026 en el escenario de un violento ataque, donde un hombre armado desató el pánico en la ciudad de Kiev al abrir fuego contra civiles tanto en la calle como en el interior de un supermercado.

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De acuerdo con los últimos reportes oficiales brindados por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, el balance de víctimas fatales asciende a seis personas.

Aunque inicialmente se informaron cinco muertes, la cifra aumentó tras el fallecimiento en el hospital de una mujer de aproximadamente 30 años que no pudo sobrevivir a la gravedad de sus heridas. Además, otras nueve personas resultaron heridas con traumatismos de diversa consideración.

El incidente comenzó de manera caótica cuando el atacante, antes de iniciar el tiroteo, provocó un incendio en un edificio de apartamentos. Esta acción previa afectó a un bebé de cuatro meses, quien tuvo que recibir atención médica por inhalación de monóxido de carbono.

Posteriormente, el agresor abrió fuego en la vía pública y se dirigió hacia un supermercado cercano, donde se atrincheró y tomó a cuatro rehenes.

Ante la gravedad de la situación, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial con unidades tácticas y negociadores. Finalmente, la policía logró irrumpir en el establecimiento, rescatando a los cuatro rehenes y eliminando al atacante.

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