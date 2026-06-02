Devastador ataque con misiles de Rusia contra Ucrania: 17 muertos y Kiev en llamas

Rusia lanzó esta madrugada uno de sus mayores ataques de toda la guerra en Ucrania , que causó por el momento la muerte de 17 personas - entre ellas un niño-, según las autoridades ucranianas.

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Los ataques mataron a al menos once personas en una zona residencial de Dnipro, en el centro-este de Ucrania, y a otras seis en la capital, Kiev, según el último balance publicado en Telegram por el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko.

Uno de los muertos en Dnipró es un niño cuyo cadáver fue encontrado entre los escombros de un edificio, según explicó también en Telegram el gobernador de la región.

Al menos 17 muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses. En la foto, los daños en Kiev. Al menos 17 muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses. En la foto, los daños en Kiev. EFE

Además, decenas de personas resultaron heridas en estas dos ciudades y en otros lugares de Ucrania como Járkov, en el noreste del país.

El de esta madrugada es el primer ataque masivo ruso después de que Moscú anunciara a finales del mes pasado el comienzo inminente de una campaña aérea contra centros de toma de decisiones del Estado ucraniano en Kiev.

Al menos 17 muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses. En la foto, los daños en Kiev. Al menos 17 muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses. En la foto, los daños en Kiev. EFE

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 40 de los misiles y 602 drones, mientras que otros 33 misiles y otros tantos drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte de la Fuerza Aérea.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que su Ejército atacó con misiles y drones empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de largo alcance y precisión, incluyendo misiles hipersónicos y drones", señaló el mando militar ruso en una nota publicada en MAX.