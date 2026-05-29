Un dron ruso impactó en Rumania y causó dos heridos en un edificio residencial: rechazo de la OTAN y UE

La Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), la Unión Europea (UE) y países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría, condenaron este viernes el impacto de un dron ruso contra un edificio de una localidad de Rumania , país miembro de la OTAN y de la UE y fronterizo con Ucrania.

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El dron ruso impactó en un edificio residencial e hirió a dos personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

"La guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más" , declaró en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

N o es la primera vez que drones rusos entran en el espacio aéreo rumano o caen en suelo de ese país, pero sí se trata de un hecho inédito que hayan impactado contra un edificio habitado.

BREAKING: A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galai, Romania. Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition. Romania is a NATO member state pic.twitter.com/8UCJxHDekT

El aparato aéreo impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas y dos resultaron heridas.

Tras el ataque, Rumania anunció que tomará medidas proporcionadas y solicitó a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

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A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Advertencia de Estados Unidos tras explosión de dron ruso en Rumania

“Nos solidarizamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumania, y condenamos esta imprudente incursión en su territorio”, aseguró el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

Subrayó el compromiso con defender “cada centímetro del territorio de la OTAN” tras señalar su cercanía con los heridos en Galati.