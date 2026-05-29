Seguidores de Evo Morales reforzaron los bloqueos por temor a su posible detención.

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales reforzaron este jueves los bloqueos de rutas en el centro de Bolivia ante el temor de una posible detención del exmandatario , quien enfrenta un proceso judicial por presunta trata agravada de personas .

La tensión aumentó tras un apagón registrado la noche anterior en el Trópico de Cochabamba, principal bastión sindical y político de Morales y una de las zonas productoras de hoja de coca más importantes del país . Sectores afines al líder cocalero denunciaron que el corte de energía habría formado parte de un supuesto operativo policial para capturarlo .

Durante un acto realizado en la localidad de Chimoré, la dirigente campesina Jesusa Yampara aseguró que el presunto plan para detener al exmandatario “ ha fracasado ”.

Seguidores de Evo Morales cortan las rutas y piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Nos han querido amedrentar. Ahora desde aquí, desde Chimoré, decimos que el bloqueo continúa indefinidamente ”, afirmó Yampara, según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca.

Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, resguardado por centenares de seguidores.

Sobre el exjefe de Estado pesan dos órdenes de detención. La última fue emitida el pasado 11 de mayo luego de que no se presentara al inicio del juicio en el que se lo investiga por presunta trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la presidencia.

El proceso judicial quedó suspendido hasta que Morales comparezca ante la Justicia o las fuerzas de seguridad ejecuten la orden de captura.

Los detalles sobre el apagón que movilizó a los seguidores de Evo Morales

El corte eléctrico afectó durante aproximadamente dos horas a cinco municipios de la región y generó alarma entre los sectores campesinos, que incluso llegaron a cercar un cuartel policial para impedir una eventual movilización de agentes, según imágenes difundidas por medios locales.

La estatal Empresa Nacional de Electricidad explicó que el apagón fue provocado por la caída de un poste de alta tensión y señaló que se investigan las causas del incidente.

La Paz. Manifestantes se enfrentan con integrantes de la Policía de Bolivia durante una jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz La Paz. Manifestantes se enfrentan con integrantes de la Policía de Bolivia durante una jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz. EFE

Por su parte, el comandante de la Policía del Trópico de Cochabamba, Freddy Vargas, afirmó que el episodio generó “zozobra” en la población debido a la “susceptibilidad” existente sobre una posible intervención policial, aunque aclaró que “no fue cierto”.

En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, consideró que existe “una paranoia” en la región cocalera y cuestionó el accionar de los grupos que respaldan a Morales.

“Hay un líder cocalero que está allá protegido por todos estos sectores y que están en un plan totalmente diferente a lo que es avanzar en la democracia”, sostuvo el funcionario en declaraciones al canal Unitel.

Además de los bloqueos vinculados a la situación judicial de Morales, en la región continúan las protestas que exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, impulsadas por sectores afines al exmandatario, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas de La Paz.