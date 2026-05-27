27 de mayo de 2026 - 10:04

El Congreso de Bolivia autorizó al presidente Paz a desplegar las Fuerzas Armadas contra los manifestantes

Se trata de la vía para que el mandatario boliviano pueda declarar un estado de excepción. Reducción de salarios en el gabinete.

El Congreso de Bolivia autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas

El Congreso de Bolivia autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas

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EFE
La Paz. Manifestantes se enfrentan con integrantes de la Policía de Bolivia durante una jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz

La Paz. Manifestantes se enfrentan con integrantes de la Policía de Bolivia durante una jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas por parte de sectores cercanos a Evo Morales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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La nueva norma, que anula la Ley 1.341 conocida como "Ley Copa" y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.

La Paz. Manifestantes se enfrentan con integrantes de la Policía de Bolivia durante una jornada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz
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De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos principalmente en La Paz, El Alto y Oruro.

Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.

Los cortes de rutas también derivaron en la muerte de cuatro personas, entre ellos, un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

Reducción de salario para el presidente Paz y sus ministros

En paralelo, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció la reducción del 50% de su salario y el de los ministros.

Los sueldos de los presidentes en Bolivia ya eran de los más bajos de la región en los últimos años. Con la reciente determinación de Paz, su sueldo pasará a ser de 1.200 dólares (12 mil bolivianos), equivalente a un poco más de tres veces el salario mínimo nacional (3.300 bolivianos).

La reducción del sueldo de los altos cargos del ejecutivo era uno de los 16 puntos que había establecido en su listado de demandas la Central Obrera Boliviana (COB).

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