Continúa la violencia en Bolivia: graves enfrentamientos entre policías y manifestantes con dinamita

La crisis política y social en Bolivia volvió a escalar este lunes con fuertes enfrentamientos en distintos puntos de La Paz . Las protestas, encabezadas por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, incluyeron detonaciones de petardos y cartuchos de dinamita en pleno centro paceño.

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Los efectivos policiales, por su parte, responden con agentes químicos para dispersar las protestas. La cuarta semana del conflicto se inició con más de 50 bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

En paralelo, el mandatario anunció una reducción del 50% en los salarios del Poder Ejecutivo como señal de austeridad frente al conflicto. Además, ratificó que hará cumplir la Constitución contra quienes rechacen el diálogo y sostuvo que el país atraviesa una etapa de “transformación política”.

Los incidentes se registraron después del ingreso de marchas provenientes de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña, en una jornada de bloqueos, falta de transporte público y escasez de combustible, reportó el diario paceño La Razón y supo la agencia Noticias Argentinas.

Las columnas de manifestantes vinculados al expresidente Evo Morales avanzaron hacia inmediaciones del centro político de la sede de gobierno y en algunos puntos se produjeron choques con contingentes policiales. Testigos reportaron detonaciones de dinamita y petardos de alto poder durante los disturbios.

La Policía utilizó gas lacrimógeno para intentar contener el avance de los movilizados y despejar algunas vías del centro paceño. Horas antes, el Comando Departamental de La Paz alertó sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos dentro de las marchas.

Bolivia Un integrante de la Policía de Bolivia dispara un arma durante una jornada de protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este lunes en La Paz (Bolivia). EFE

Los movilizados exigen la renuncia del presidente boliviano. En paralelo, distintos sectores comenzaron a debatir públicamente la posibilidad de aplicar medidas de excepción frente a la escalada del conflicto.

Mientras, el Gobierno insistió en convocar negociaciones, organizaciones movilizadas denunciaron represión y cuestionaron la presencia policial en las calles paceñas.

“Buscamos superar las diferencias”, dijo Rodrigo Paz

Líderes de la movilización ratificaron que, para un posible diálogo con el gobierno, se deben anular las órdenes de aprehensión emitidas en contra de algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellos, Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad.

“Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, dijo el mandatario en Sucre.

Sostuvo que Bolivia vive una etapa de transformación política y aseguró que el país atraviesa “un parto doloroso pero necesario” para dejar atrás estructuras vinculadas al poder concentrado en un solo partido político.

Paz recordó que este miércoles se instalará el Consejo Económico Social, un encuentro al que convocó a participar a las organizaciones chuquisaqueñas.