29 de mayo de 2026 - 07:46

Video: la explosión del cohete New Glenn que complicó a Blue Origin en su carrera contra SpaceX

El incidente ocurrió durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral. No hubo que lamentar heridos.

Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

Foto:

NASA
Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

Foto:

NASA
Cohete de la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos

Cohete de la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos

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Imagen ilustrativa / Archivo
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, explotó en la noche del jueves en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida (Estados Unidos), durante una prueba en una plataforma de lanzamiento, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

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El cohete, del tipo New Glenn, estalló durante una prueba de encendido estático (‘hot fire test’), una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.

Según Blue Origin, todo el personal fue evacuado y no se registraron heridos.

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"Todo el personal está contabilizado y a salvo", recalcó Jeff Bezos en su cuenta de la red social X, donde los videos de la explosión se volvieron virales.

Bezos apuntó que aún es pronto para conocer la causa del siniestro, pero subrayó que la empresa ya está trabajando para encontrarla.

"Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", resumió el empresario estadounidense.

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Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA, avanzó que la agencia espacial de EE.UU. colaborará en el esclarecimiento de lo ocurrido.

"Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", explicó Isaacman en su cuenta de X.

Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo
Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

Explosión del cohete New Glenn (Blue Origin) este 28 de mayo

La agencia espacial proporcionará información sobre cualquier impacto de este siniestro en el programa Artemis y en el proyecto de instalar una futura base lunar.

Según el administrador de la NASA, "los vuelos espaciales no perdonan errores y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil".

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La importancia del cohete New Glenn

El cohete New Glenn estaba preparado para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando un fallo en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.

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