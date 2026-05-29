29 de mayo de 2026 - 00:19

Estados Unidos evalúa emitir un billete de 250 dólares con la imagen de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos evalúa imprimir un billete conmemorativo de 250 dólares con un retrato de Donald Trump por el 250° aniversario de la independencia.

Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares por el aniversario de EE. UU.

Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares por el aniversario de EE. UU.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Estados Unidos analiza la posibilidad de lanzar un billete conmemorativo de 250 dólares que podría incluir un retrato de Donald Trump para celebrar el 250° aniversario de la independencia del país.

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La iniciativa está siendo evaluada por la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro, según confirmó un portavoz oficial.

El proyecto para crear un billete con Trump

Desde el Departamento del Tesoro señalaron que se encuentran realizando tareas de “planificación y diligencia apropiadas” ante la posibilidad de que avance una legislación vinculada al proyecto.

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“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Emisión de Moneda está trabajando proactivamente para producir un billete conmemorativo de US$ 250 que reconocerá debidamente el 250° aniversario de nuestra gran nación”, indicó el portavoz en declaraciones difundidas por CNN.

La propuesta fue impulsada por el representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, quien presentó un proyecto de ley para homenajear simbólicamente al presidente durante la conmemoración histórica.

El Tesoro de Estados Unidos analiza un billete conmemorativo con Donald Trump
El Tesoro de Estados Unidos analiza un billete conmemorativo con Donald Trump.

El Tesoro de Estados Unidos analiza un billete conmemorativo con Donald Trump.

Cabe mencionar que, actualmente, la legislación estadounidense impide incluir la imagen de personas vivas en la moneda federal. Por ese motivo, cualquier avance en el diseño de un billete con la imagen de Trump requeriría una autorización específica del Congreso para habilitar una excepción.

El proyecto legislativo, sin embargo, permanece estancado y hasta el momento no existen señales concretas de aprobación.

Cómo sería el diseño del billete

Según informó The Washington Post, el posible diseño difundido guarda similitudes con una imagen publicada anteriormente por el legislador republicano Andy Barr.

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Ese boceto mostraba un retrato serio de Trump acompañado por:

  • los colores de la bandera estadounidense,
  • el logotipo “250”,
  • y la firma del presidente.

El Departamento del Tesoro también confirmó que la firma de Trump formaría parte del eventual billete conmemorativo.

La Casa Blanca impulsa un billete conmemorativo con el retrato de Trump
La Casa Blanca impulsa un billete conmemorativo con el retrato de Trump.

La Casa Blanca impulsa un billete conmemorativo con el retrato de Trump.

La postura del Tesoro estadounidense

Desde la administración estadounidense señalaron que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría avanzar con la propuesta siguiendo una recomendación del tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach. “Reconocerá los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Trump añadiendo su firma al billete”, afirmaron desde el organismo.

Además, remarcaron que la Oficina de Grabado e Impresión funciona de manera autosuficiente y no depende de fondos asignados por el Congreso, por lo que no se habrían utilizado recursos públicos adicionales para la planificación preliminar.

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