28 de mayo de 2026 - 21:25

Dolorosa confesión de la mujer de Joe Biden sobre la salud del expresidente durante el debate con Trump

Jill Biden reveló el dramático momento que vivió durante el debate presidencial de 2024, que terminó influyendo en la decisión Joe Biden de bajar su candidatura y ser reemplazado por Kamala Harris.

El expresidente de EE.UU. Joe Biden junto a la exprimera dama Jill Biden.

El expresidente de EE.UU. Joe Biden junto a la exprimera dama Jill Biden.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La exprimera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se refirió al recordado debate presidencial de 2024 entre Joe Biden y Donald Trump y reveló el miedo que sintió al ver a su marido desorientado frente a las cámaras. En aquella acalorada disputa el expresidente se mostró confuso y totalmente incoherente.

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“Pensé que le estaba dando un derrame cerebral”, confesó durante una entrevista televisiva. La declaración fue difundida en un adelanto del programa Sunday Morning de CBS, donde Jill aseguró que jamás había visto al expresidente en ese estado.

Según contó, la escena la dejó completamente asustada. Biden fue contundentemente criticado tras esa noche, especialmente por los medios de comunicación local, que pedían rápidamente que se baje de las elecciones por no estar “apto” para gobernar uno de los países más importantes del mundo.

"No estaba horrorizada, estaba asustada, porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo vi así", expresó la exprimera dama al recordar aquella noche del 27 de junio de 2024, en Atlanta, cuando el entonces candidato demócrata quedó bajo una fuerte presión política y mediática.

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En otro tramo de la entrevista, Jill Biden insistió en que aquel episodio fue excepcional. "No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé: '¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!', y eso me asustó increíblemente", sostuvo.

Además, remarcó que nunca volvió a verlo en una situación similar desde ese debate presidencial.

La actuación de Biden en ese cruce generó una fuerte repercusión dentro del Partido Demócrata. Sus respuestas vacilantes, los silencios y algunos comentarios desordenados alimentaron las dudas sobre su estado de salud y su capacidad para continuar en carrera hacia las elecciones.

Con el paso de las semanas, la presión interna dentro del espacio demócrata creció y finalmente Biden fue reemplazado como candidato presidencial por Kamala Harris para competir en las elecciones de noviembre de 2024 frente a Trump.

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