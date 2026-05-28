Un feroz incendio en un internado en Kenia deja 16 alumnas fallecidas y 74 heridas

Una tragedia sacudió el condado de Nakuru en Kenia, cuando un voraz incendio se desató en el internado femenino de Utumishi en Gilgil, provocando el fallecimiento de 16 estudiantes y dejando a otras 74 heridas.

Según informó el ministro de Educación, Julius Ogamba , cerca de 8 alumnas heridas debieron ser hospitalizadas y por el momento se desconocen las causas del siniestro. "Actualmente, siete alumnas permanecen ingresadas y una ya ha sido recogida por sus padres", señaló el funcionario a los medios locales.

El incendió comenzó minutos antes de la 1 de la mañana en uno de los dormitorios de la institución. El fuego fue contenido 3 horas más tarde y ese sector del edificio sufrió pérdidas totales.

Desde el Gobierno de Kenia confirmaron que en el edificio se encontraban 808 de las 815 alumnas que viven en el internado. Además, desde el Ministerio informaron que el centro permanecerá cerrado temporalmente para continuar con las investigaciones sobre el hecho.

Según informó el medio Exclésior, la escuela está ligada a la Policía de Kenia , por lo que la mayoría de las estudiantes son familiares de los oficiales del cuerpo armado , lo que generó conmoción a nivel nacional. Debido a la gravedad del hecho, el ministro del Interior , Kipchumba Murkomen, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía , Mohamed Amin se desplazaron al lugar para colaborar en las tareas de rescate.

El comunicado del Presidente

Por su lado, el presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se está trabajando en la atención médica de los heridos y el rescate de los afectados.

Embed Our hearts and prayers are with the families who have lost their beloved daughters in the tragic fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil.



No words can truly ease the pain of losing young lives filled with promise, hope, and dreams for the future. As a nation, we mourn with the… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) May 28, 2026



"No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable. Nuestra atención inmediata se centra en el rescate de los afectados, la atención médica de los heridos y el apoyo a sus familias, mientras continúan las investigaciones sobre la causa del incendio. Que Dios les brinde consuelo y fortaleza a las familias afligidas durante este doloroso momento", expresó en su cuenta de X.

Este hecho se suma a otros trágicos incendios ocurridos en escuelas de Kenia en los últimos años, como fue el caso del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri en septiembre de 2024, donde fallecieron 21 niños de entre 9 y 13 años.