28 de mayo de 2026 - 23:05

Un feroz incendio en un internado en Kenia deja 16 alumnas fallecidas y 74 heridas

El fuego se desató en una de las habitaciones del edificio y 8 estudiantes debieron ser hospitalizadas. El presidente de Kenia aseguró que se iniciará una investigación para determinar las causas del siniestro.

Los cuerpos de las víctimas del incendio ocurrido durante la noche en la Academia Femenina Utumishi son trasladados al exterior del edificio en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Al menos 16 estudiantes murieron en el incendio que se produjo durante la noche en el dormitorio de la escuela, según informaron la policía y funcionarios del gobierno.

Los cuerpos de las víctimas del incendio ocurrido durante la noche en la Academia Femenina Utumishi son trasladados al exterior del edificio en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Al menos 16 estudiantes murieron en el incendio que se produjo durante la noche en el dormitorio de la escuela, según informaron la policía y funcionarios del gobierno.

Foto:

EFE/EPA/STRINGER
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una tragedia sacudió el condado de Nakuru en Kenia, cuando un voraz incendio se desató en el internado femenino de Utumishi en Gilgil, provocando el fallecimiento de 16 estudiantes y dejando a otras 74 heridas.

Leé además

Gran explosión en una mina en China deja al menos 90 muertos 9 nueve desaparecidos

Fuerte explosión en una mina de China deja al menos 90 muertos y 9 desaparecidos

Por Redacción Mundo
Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar.

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar

Por Redacción Mundo

Según informó el ministro de Educación, Julius Ogamba, cerca de 8 alumnas heridas debieron ser hospitalizadas y por el momento se desconocen las causas del siniestro. "Actualmente, siete alumnas permanecen ingresadas y una ya ha sido recogida por sus padres", señaló el funcionario a los medios locales.

El incendió comenzó minutos antes de la 1 de la mañana en uno de los dormitorios de la institución. El fuego fue contenido 3 horas más tarde y ese sector del edificio sufrió pérdidas totales.

Embed

Desde el Gobierno de Kenia confirmaron que en el edificio se encontraban 808 de las 815 alumnas que viven en el internado. Además, desde el Ministerio informaron que el centro permanecerá cerrado temporalmente para continuar con las investigaciones sobre el hecho.

Según informó el medio Exclésior, la escuela está ligada a la Policía de Kenia, por lo que la mayoría de las estudiantes son familiares de los oficiales del cuerpo armado, lo que generó conmoción a nivel nacional. Debido a la gravedad del hecho, el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía, Mohamed Amin se desplazaron al lugar para colaborar en las tareas de rescate.

El comunicado del Presidente

Por su lado, el presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se está trabajando en la atención médica de los heridos y el rescate de los afectados.

Embed


"No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable. Nuestra atención inmediata se centra en el rescate de los afectados, la atención médica de los heridos y el apoyo a sus familias, mientras continúan las investigaciones sobre la causa del incendio. Que Dios les brinde consuelo y fortaleza a las familias afligidas durante este doloroso momento", expresó en su cuenta de X.

Este hecho se suma a otros trágicos incendios ocurridos en escuelas de Kenia en los últimos años, como fue el caso del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri en septiembre de 2024, donde fallecieron 21 niños de entre 9 y 13 años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín.

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín

Incendio destruyó la casa de una familia y asistieron a una menor por una crisis

Fuego devastador en Las Heras: un incendio destruyó la casa de una familia y asistieron a una menor por una crisis

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada: destrucción total

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó importantes daños en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Julio, en Luján de Cuyo.

Un desperfecto eléctrico desató un feroz incendio que destruyó una casa en Luján