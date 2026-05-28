Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín.

Las llamas consumieron por completo una vivienda ubicada en Callejón La Gabriela, en el distrito de Los Barriales. Bomberos trabajaron durante la tarde para controlar el fuego y, pese a las pérdidas totales, no hubo personas heridas.

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda ubicada en Callejón La Gabriela s/n, a unos dos kilómetros al sureste de Ruta Provincial 60, en el distrito de Los Barriales, departamento de Junín.

El siniestro se registró durante la tarde del miércoles y demandó la intervención de personal de la Subdelegación de Bomberos La Colonia, que arribó al lugar cerca de las 15. Al llegar, los efectivos constataron que las llamas se encontraban totalmente generalizadas, por lo que comenzaron de inmediato con las tareas de extinción y enfriamiento.

En el operativo también trabajaron efectivos de Subcomisaría La Colonia, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y preservación de la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

De acuerdo a la información oficial, las pérdidas fueron totales en la vivienda.

A pesar de la magnitud del incendio y de los importantes daños materiales, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.