28 de mayo de 2026 - 08:47

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín

Las llamas consumieron por completo una vivienda ubicada en Callejón La Gabriela, en el distrito de Los Barriales. Bomberos trabajaron durante la tarde para controlar el fuego y, pese a las pérdidas totales, no hubo personas heridas.

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín.

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Junín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda ubicada en Callejón La Gabriela s/n, a unos dos kilómetros al sureste de Ruta Provincial 60, en el distrito de Los Barriales, departamento de Junín.

Leé además

Incendio destruyó la casa de una familia y asistieron a una menor por una crisis

Fuego devastador en Las Heras: un incendio destruyó la casa de una familia y asistieron a una menor por una crisis
Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada: destrucción total

El siniestro se registró durante la tarde del miércoles y demandó la intervención de personal de la Subdelegación de Bomberos La Colonia, que arribó al lugar cerca de las 15. Al llegar, los efectivos constataron que las llamas se encontraban totalmente generalizadas, por lo que comenzaron de inmediato con las tareas de extinción y enfriamiento.

En el operativo también trabajaron efectivos de Subcomisaría La Colonia, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y preservación de la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

De acuerdo a la información oficial, las pérdidas fueron totales en la vivienda.

A pesar de la magnitud del incendio y de los importantes daños materiales, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó importantes daños en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Julio, en Luján de Cuyo.

Un desperfecto eléctrico desató un feroz incendio que destruyó una casa en Luján

Una mujer resultó herida tras el incendio de su casa en Guaymallén 

Se incendió una vivienda en Guaymallén y una mujer resultó herida

Bomberos de Tunuyán.

Grave incendio en una vivienda de Tunuyán: el fuego habría sido por culpa de una salamandra

Una de las detenciones realizadas en Mendoza. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tres mendocinos, detenidos en el operativo "Fake Coins": secuestran 8 millones de dólares en criptomonedas

Por Redacción Policiales