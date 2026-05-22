22 de mayo de 2026 - 08:45

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada: destrucción total

El vehículo se incendió durante la madrugada sobre el Acceso Este, en Guaymallén. Bomberos lograron sofocar las llamas, pero la camioneta quedó completamente destruida y no hubo heridos.

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada

Susto de madrugada en el Acceso Este por una camioneta incendiada

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Ministerio de Seguridad
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una camioneta quedó completamente destruida tras incendiarse durante la madrugada de este viernes sobre el Acceso Este, en Guaymallén. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, entre calles Estrada y Houssay, en la mano con dirección hacia el Este.

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Según informó la Policía de Mendoza, un llamado al 911 alertó sobre un vehículo envuelto en llamas en plena vía pública. Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, que logró sofocar el incendio, aunque la camioneta terminó totalmente incinerada.

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El rodado afectado fue una Volkswagen Tiguan conducida por un hombre de 44 años, identificado como E.S.B.

De acuerdo al relato del conductor, mientras circulaba observó una alerta en el tablero, detuvo la marcha y al bajar del vehículo advirtió que salía fuego desde la parte inferior de la camioneta.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

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