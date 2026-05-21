Córdoba: condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abusar de su pareja tras un ACV

La Justicia de Córdoba condenó a 15 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de su pareja , una mujer que había quedado inmovilizada después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y atravesaba un delicado cuadro de salud.

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La sentencia fue dictada por la Sala I de la Cámara del Crimen y Correccional de Traslasierra. El tribunal consideró acreditado que el acusado se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la víctima para cometer los abusos dentro de la vivienda que compartían en el departamento de San Javier.

El hombre, de 53 años, fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado . Durante el juicio, el fiscal Sergio Cuello había solicitado una pena de 16 años de prisión.

Los hechos investigados ocurrieron entre febrero y abril de 2025 en el paraje La Costa, en Traslasierra. Según la causa judicial, la mujer permaneció postrada durante más de tres meses luego de sufrir un ACV que la dejó en una situación de extrema vulnerabilidad.

Además del cuadro neurológico, la víctima enfrentaba otros problemas médicos severos. Había padecido una peritonitis y también cáncer de mama y de útero , motivo por el cual le habían extirpado el sistema reproductor.

De acuerdo con la investigación, los profesionales que seguían su tratamiento le habían recomendado expresamente no mantener relaciones sexuales por los riesgos que implicaba para su salud. Sin embargo, durante el proceso judicial se comprobó que el acusado ignoró esas advertencias y abusó de la mujer en dos oportunidades.

Cómo comenzó la investigación y qué pruebas fueron clave

La causa avanzó a partir de la denuncia realizada en la Unidad Judicial de Villa Dolores. La investigación comenzó después de que una persona encargada del cuidado de la víctima descubriera uno de los episodios y alertara a los familiares.

También fue determinante el testimonio del neurólogo que seguía el tratamiento de la mujer. Según se expuso durante el juicio, el profesional detectó comportamientos extraños cuando la paciente volvió a estar acompañada por sus familiares luego de que el acusado dejara de convivir con ella tras el ACV.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Ferreyra, titular de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, y terminó con la elevación a juicio en septiembre del año pasado.

Durante el debate oral también se acreditó que el condenado ejercía violencia verbal, psicológica y constantes situaciones de desvalorización contra la víctima en el contexto de una relación que se había extendido durante 12 años.