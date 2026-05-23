23 de mayo de 2026 - 09:21

Fuerte explosión en una mina de China deja al menos 90 muertos y 9 desaparecidos

Las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda e iniciaron una investigación para conocer las causas del hecho.

Gran explosión en una mina en China deja al menos 90 muertos 9 nueve desaparecidos

Gran explosión en una mina en China deja al menos 90 muertos 9 nueve desaparecidos

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Xinhua
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una fuerte explosión de gas en la mina Liushenyu, en China dejó al menos 90 muertos y 9 desaparecidos. El siniestro ocurrió el pasado viernes a las 19:29 hora local y este sábado continúan las labores de rescate y búsqueda. Se trata de uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.

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Según informó la agencia EFE, la explosión en la mina de carbón ubicada en la provincia de Changzhi sucedió mientras 247 personas se encontraban trabajando abajo tierra. Tras el siniestro, 201personas fueron evacuadas con vida y otras 38 quedaron atrapadas bajo los escombros. Los últimos reportes de medios oficiales señalan que son 9 las personas que continúan desaparecidas.

Wang Yong, sobreviviente de la tragedia habló con el medio CCTV y narró lo vivido. Según relató, el hombre se encontraba trabajando cuando comenzó a percibir humo, sin haber escuchado antes ningún ruido.

Explosión en China
Los sobrevivientes de la explosión fueron trasladados a hospitales cercanos.

Los sobrevivientes de la explosión fueron trasladados a hospitales cercanos.

"Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura. Vi gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina", relató

Medios locales informaron que los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica.

Investigación en curso: un sospechoso detenido

Las autoridades chinas no han informado las circunstancias concretas en que se produjo la explosión, y ordenaron continuar con las tareas de rescate para hallar a las personas desaparecidas y atender a los heridos.

Mina en China
Continúan las tareas de rescate en la mina Liushenyu, en China

Continúan las tareas de rescate en la mina Liushenyu, en China

Desde el medio Xinhua señalaron que una persona responsable de la empresa minera quedó "bajo control de las autoridades" para iniciar las investigaciones correspondientes y conocer la causa del siniestro.

Las declaraciones del Presidente

Por su lado, el presidente chino Xi Jinping ordenó intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos y hallar a los responsables del hecho.

Asimismo, el viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

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