21 de mayo de 2026 - 15:00

El país de América Latina que logró lo impensado: superó a China y es el mejor de la región en calidad de vida

Una nación del Cono Sur superó a gigantes económicos y potencias mundiales en variables de seguridad, sanidad y medio ambiente según el último índice internacional.

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Este país vecino nos supera en estándares de calidad de vida. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un país de la región logró lo impensado al desplazar a potencias industriales de la talla de China en el último reporte de calidad de vida global. Con un índice de 139,81, esta sociedad se posicionó como la referencia absoluta en bienestar, superando ampliamente a vecinos como Chile y Costa Rica.

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El estudio internacional de Numbeo analizó nueve variables críticas para determinar las condiciones de vida reales de los habitantes. Entre los puntos evaluados figuraron el poder adquisitivo, la seguridad ciudadana, el costo de vida, la calidad de la sanidad pública y privada, y la eficiencia del entorno urbano en los traslados diarios.

Las variables de bienestar que superan a los gigantes industriales

Uruguay reafirmó su posición como el líder regional indiscutido en este último relevamiento. La nación rioplatense se distingue por una estabilidad política y social que el informe califica como muy superior a la media latinoamericana, sumado a índices de criminalidad significativamente bajos en comparación con el resto de la región.

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El sistema de salud uruguayo aparece como uno de los pilares de este bienestar, ofreciendo niveles de cobertura accesibles para la población. A esto se añade una infraestructura en constante mejora y servicios urbanos eficientes que permiten un desarrollo cotidiano con menor estrés por tráfico o contaminación ambiental.

El informe también destaca el compromiso del país con el desarrollo sostenible y la promoción de energías limpias. Este entorno, con clima moderado y baja contaminación, se complementa con un sistema educativo que fomenta la inclusión y ha logrado altos niveles de alfabetización y capacitación profesional, permitiéndole al país coexistir en el ranking con las naciones más desarrolladas del mundo.

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Según Numbeo, este es el TOP 10 de la región:

  1. Uruguay
  2. Costa Rica
  3. Ecuador
  4. México
  5. Panamá
  6. Argentina
  7. Brasil
  8. Colombia
  9. Chile
  10. Bolivia

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