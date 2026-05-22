Limpiar la puerta de entrada de casa con vinagre y sal: por qué se recomienda y qué energías aleja

Incorporar rituales simples de limpieza energética dentro de casa ya es una práctica habitual, especialmente en sectores considerados clave según el Feng Shui . Uno de los más populares consiste en limpiar la puerta principal utilizando una mezcla de vinagre blanco, agua tibia y sal gruesa.

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Más allá de la limpieza física , esta práctica busca eliminar energías estancadas y renovar el ambiente general de la casa. Para esta práctica milenaria china, la puerta principal representa la llamada “Boca del Chi”, es decir, el portal por donde circula la energía que entra y sale del hogar.

Al cruzar ese umbral y tocar la manija diariamente, se cree que allí también pueden acumularse tensiones.

limpiar la puerta con vinagre y sal

Dentro del Feng Shui , los accesos principales funcionan como puntos de encuentro entre la energía exterior y la interior de la vivienda.

Por eso, mantener la entrada limpia, ordenada y energéticamente equilibrada se relaciona con la posibilidad de favorecer nuevas oportunidades, bienestar y armonía familiar.

Según esta filosofía oriental, la energía necesita circular sin bloqueos para permitir la llegada de prosperidad y renovación.

la energía necesita para permitir la llegada de y La combinación de vinagre y sal comenzó a utilizarse justamente porque ambos ingredientes poseen una fuerte carga simbólica en prácticas tradicionales de limpieza energética.

y comenzó a utilizarse justamente porque ambos ingredientes poseen una en prácticas tradicionales de limpieza energética. Mientras el vinagre suele asociarse con la purificación y la limpieza profunda, la sal aparece en múltiples culturas como un elemento capaz de absorber vibraciones densas y proteger espacios.

Qué energías se busca alejar con este ritual casero

Quienes practican feng shui creen que la mezcla de vinagre y sal funciona como una especie de filtro energético en la entrada del hogar.

Entre las principales energías que se intenta disipar aparecen:

Energía pesada acumulada por conflictos o tensiones.

por conflictos o tensiones. Vibraciones negativas provenientes del exterior.

provenientes del exterior. Sensación de estancamiento emocional o falta de renovación.

o Ambientes cargados o poco armoniosos.

Además, esta práctica ayuda simbólicamente a abrir espacio para nuevas oportunidades y atraer bienestar al hogar.

Cómo realizar correctamente la limpieza con vinagre y sal

Materiales necesarios

Vinagre blanco.

blanco. Agua tibia.

tibia. Sal gruesa.

gruesa. Paño limpio o esponja.

limpio o esponja. Recipiente pequeño.

Paso a paso

Mezclá partes iguales de agua tibia y vinagre blanco. Agregá una pizca generosa de sal. Humedecé un paño limpio con la preparación. Limpiá ambos lados de la puerta principal. Pasá también por la manija y el marco. Realizá movimientos de arriba hacia abajo. Mientras se limpia, deberás expresar una intención positiva en voz alta.

limpiar la puerta con vinagre y sal La limpieza intenta alejar emociones pesadas y vibraciones negativas con el paso del tiempo. WEB

La limpieza de la puerta principal con vinagre y sal se convirtió en uno de los rituales más difundidos dentro del Feng Shui por su simbolismo vinculado a la protección, la armonía y la renovación energética.