26 de mayo de 2026 - 09:05

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar

El accidente ocurrió en un paso a nivel de la localidad de Buggenhout. Entre las víctimas fatales hay dos menores, el conductor y un acompañante de los estudiantes.

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar.

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Al menos cuatro personas murieron este martes en Buggenhout, en el norte de Bélgica, luego de que un tren de pasajeros embistiera a un micro escolar que intentó cruzar las vías cuando el paso a nivel estaba cerrado.

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Según confirmó el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, entre las víctimas fatales se encuentran dos de los siete menores que viajaban en el vehículo, además del conductor y un adulto que acompañaba a los estudiantes.

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar
Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar.

Tragedia en Bélgica: al menos cuatro muertos tras el choque entre un tren y un micro escolar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.15 de la mañana, cuando el colectivo circulaba por una calle paralela a la línea ferroviaria y giró hacia la izquierda para cruzar las vías.

“La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren”, explicó la portavoz de la Policía Federal belga, An Berger, en declaraciones a medios locales.

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De acuerdo con las autoridades, los menores trasladados en el vehículo asistían a un centro de educación especial.

Por su parte, el centenar de pasajeros que viajaba en el tren resultó ileso, pero una persona debió ser asistida debido al shock provocado por el impacto.

Desde el municipio informaron que las familias de las víctimas estaban siendo contenidas en una escuela cercana mientras se avanzaba en la identificación oficial de los fallecidos. El alcalde de Buggenhout, Geert Hermans, se presentó en el lugar del accidente para coordinar las tareas de emergencia y el avance de la investigación.

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En la escena trabajan efectivos de la policía ferroviaria, peritos en tránsito, personal forense y representantes de la fiscalía local.

“Las circunstancias se están investigando a fondo en estos momentos”, indicó Berger, quien además detalló que un helicóptero policial sobrevoló la zona para obtener imágenes aéreas del lugar del accidente.

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