25 de mayo de 2026 - 21:50

Drama en Laos: siete personas quedaron atrapadas en una cueva inundada mientras buscaban oro

Equipos de rescate de Laos, Tailandia y Finlandia trabajan contrarreloj para intentar salvar a siete personas atrapadas desde hace cinco días en una cueva inundada.

Continúa el operativo en Laos para salvar a siete personas atrapadas en una cueva.

Continúa el operativo en Laos para salvar a siete personas atrapadas en una cueva.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un amplio operativo de rescate se desarrolla en Laos para intentar salvar a siete personas que permanecen atrapadas desde hace cinco días dentro de una cueva inundada. El hecho ocurre en la provincia de Xaysomboun, ubicada al noreste de la capital Vientián.

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Según informaron medios estatales, el grupo ingresó al lugar el pasado 20 de mayo con el objetivo de buscar oro. Sin embargo, las fuertes lluvias provocaron una repentina crecida del agua que bloqueó completamente la salida.

Las tareas de rescate se volvieron extremadamente complejas debido a las condiciones climáticas y al aumento constante del nivel del agua dentro de la caverna.

Especialistas internacionales se sumaron al operativo

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales solicitaron ayuda internacional. Además sumaron al operativo buzos especializados que participaron en el histórico rescate de los jóvenes futbolistas atrapados en Tailandia en 2018.

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Entre los rescatistas se encuentran expertos tailandeses y un especialista finlandés radicado en la región, quienes colaboran con equipos locales para intentar localizar a las personas desaparecidas. Según trascendió, los grupos de emergencia incorporaron bombas de agua, generadores eléctricos y cámaras térmicas con el objetivo de facilitar la exploración dentro de la cueva inundada.

Los rescatistas admitieron que todavía no lograron establecer contacto con el grupo y que desconocen si las siete personas continúan con vida. Uno de los responsables del operativo explicó que cerca de un centenar de personas trabaja en el lugar, aunque las lluvias persistentes dificultan cada avance dentro del sistema subterráneo.

La situación obligó incluso a algunos equipos de rescate a abandonar temporalmente sectores internos de la cueva debido al rápido crecimiento del caudal de agua.

El rescate recuerda al caso de la cueva Tham Luang

La emergencia en Laos reavivó el recuerdo del impactante rescate ocurrido en 2018 en la cueva de Tham Luang, en Tailandia, donde un equipo juvenil de fútbol y su entrenador quedaron atrapados durante más de dos semanas. Aquel operativo mantuvo en vilo al mundo entero y movilizó a miles de voluntarios y especialistas internacionales que trabajaron día y noche para lograr la extracción de los menores.

Ahora, las autoridades laosianas esperan repetir una operación exitosa, aunque reconocen que las características geográficas de la cueva y las condiciones meteorológicas representan un enorme desafío. Según estimaciones preliminares, los aldeanos atrapados podrían encontrarse a más de 100 metros de la entrada principal de la caverna.

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