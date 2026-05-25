Otro argentino detenido en Brasil por racismo: "Es negrito, lo puedo llevar de esclavo"

Un nuevo episodio de racismo protagonizado por un ciudadano argentino en Brasil volvió a generar fuerte repercusión pública. Esta vez, un hombre de 63 años fue detenido en el estado de Minas Gerais acusado de fotografiar y filmar a un niño negro de 7 años durante un paseo turístico y luego compartir esas imágenes acompañadas de mensajes discriminatorios en los que incluso sugería que podía “tomarlo como esclavo”.

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El acusado fue identificado como Eduardo Ignacio (63) y quedó arrestado por disposición de la Policía Militar brasileña tras una denuncia realizada por la madre del menor, quien descubrió el contenido racista al revisar el teléfono celular del sospechoso.

Según el medio Globo , el hecho ocurrió el domingo pasado en el tradicional tren turístico Maria Fumaça, que conecta las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes, uno de los recorridos más visitados por turistas en esa región de Brasil.

Según relató la familia, todo comenzó cerca de las 10 de la mañana cuando otro pasajero del tren les advirtió discretamente que un hombre ubicado a pocos metros estaba tomando fotografías y videos del niño de manera insistente.

A partir de esa situación, la madre decidió confrontarlo y pedirle explicaciones. En un primer momento, el argentino negó haber registrado imágenes del menor y también se resistió a mostrar su celular. Sin embargo, finalmente la mujer logró acceder al dispositivo y encontró conversaciones privadas donde el acusado compartía fotos del chico junto a comentarios vinculados al color de piel.

Argentino detenido en Brasil por mensajes racistas enviados por WhatsApp Argentino detenido en Brasil por mensajes racistas enviados por WhatsApp Gentileza / Globo

De acuerdo con la denuncia presentada ante la policía brasileña, en uno de los mensajes el hombre afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”, mientras que en otra conversación hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

El hallazgo provocó indignación inmediata entre pasajeros y trabajadores del tren turístico.

Tras el episodio, Eduardo Ignacio fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde permanece detenido mientras avanza la investigación por el delito de racismo, una figura penal que en Brasil tiene sanciones especialmente severas y que incluso está contemplada en la Constitución como un crimen imprescriptible.

La madre del niño expresó públicamente el impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente había sido organizada para celebrar un cumpleaños.

“Es mi cumpleaños y pasé todo el día en la comisaría”, declaró ante medios locales luego de formalizar la denuncia.

Por su parte, la empresa VLI, encargada de operar el tren Maria Fumaça, emitió un comunicado en el que manifestó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”.

El caso se suma a otros episodios recientes protagonizados por extranjeros en Brasil. Meses atrás, la argentina Agostina Páez también fue detenida tras ser acusada de realizar insultos y expresiones racistas contra trabajadores brasileños durante un viaje turístico: los tildó de "monos".

Días atrás, se conoció el caso del empresario chileno Germán Andrés Naranjo Maldini: llamó "mono" y acusó de "olor a negro" a un trabajador de la aerolínea Latam, además de expresar agravios y homofobia. Sus insultos quedaron grabados en video. También fue arrestado.