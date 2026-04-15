15 de abril de 2026 - 13:53

La abogada argentina que estuvo detenida en Brasil fue denunciada por su exnovio

Agostina Páez fue acusada de retención indebida de un auto. Tras una audiencia de mediación, la joven llegó a un acuerdo y dijo que hubo "falta de comunicación".

La abogada Agostina Páez que estuvo detenida en Brasil fue denunciada por su exnovio.

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La denuncia fue radicada días atrás, luego de que el denunciante manifestara ante las autoridades que, tras la ruptura del vínculo, Páez mantenía en su poder el rodado y se habría negado sistemáticamente a los pedidos de restitución.

A pesar de la tensión inicial y la carátula de retención indebida, el conflicto no llegará a juicio. En las últimas horas, ambas partes se presentaron en una audiencia de mediación donde lograron destrabar la situación.

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Según trascendió, Páez aceptó restituir el auto de forma inmediata. Ante el cumplimiento del acuerdo, su expareja se comprometió a levantar la denuncia penal, extinguiendo así el proceso judicial por este hecho.

La explicación de Páez: "Fue una mala comunicación"

En diálogo con el diario El Liberal, la abogada buscó minimizar el hecho y atribuyó el conflicto a un malentendido legal entre su ex y su representante legal.

"Ya hablamos y arreglamos. Resulta que él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo", explicó Páez.

Según su versión, la denuncia fue impulsada por la abogada de su expareja debido a una falta de comunicación.“Él quería cambiar la titularidad del auto y, por la abogada, por una mala comunicación, le hizo un poder y me denunció ella; ni siquiera él sabía por qué me denunciaban. Me enviaron una carta documento que nunca recibí y, como no respondí, su abogada realizó la denuncia”, argumentó.

Finalmente contó que tras conversar con su ex, llegaron a un acuerdo para destraba el conflicto: "Él va a levantar la denuncia".

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