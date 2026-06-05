La abogada de la primera víctima de Barrelier declaró que la mujer fue "engañada y secuestrada"

Mónica Picco, abogada de Milagros, la primera víctima de Claudio Gabriel Barrelier, expresó que su clienta fue engañada por el acusado.

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Se trata de la joven que fue secuestrada por el acusado el 6 de mayo de 2025 , según consignó la letrada, y cuya causa fue incorporada al expediente principal que investiga el femicidio de Agostina Vega.

Al respecto, la abogada relató lo que habría sucedido ese día. "Ella fue víctima de un engaño. Este sujeto le dice que le dará un dinero a cambio de que ella le guarde un dinero a él. La lleva a su casa engañada y cuando entran allí él saca un arma, la obliga a desnudarse, la ata y le tapa la boca" , ostuvo Picco en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

La letrada explicó que la damnificada y el imputado "se conocieron en 2022 por intermedio de unas tías. Eran conocidos pero no tenían ningún vínculo ".

En este sentido, añadió que Milagros tenía 20 años cuando el ex socio de Instituto la mantuvo cautiva, la indujo a desnudarse y la amordazó en su vivienda de la calle Juan del Campillo 878, donde habría sido asesinado a Agostina.

Embed La abogada Mónica Picco aseguró que Milagros, la primera denunciante de Claudio Barrelier, fue engañada para ingresar a su casa, donde habría sido atada y mantenida cautiva. Según relató, logró escapar cuando él salió de la vivienda. "Tiene mucho miedo", afirmó la letrada. pic.twitter.com/E15M8VwVBG — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) June 5, 2026

Además, detalló que la víctima le dijo al acusado que no quería mantener relaciones sexuales con él, y fue en ese momento cuando Barrelier le habría confesado sus verdaderas intenciones. "Él le dijo: 'no quiero tener relaciones con vos. Necesito sacarte fotos y grabar videos para dárselos a la gente que te va a pagar'".

Tras el hecho, la abogada afirmó que Barrelier permaneció detenido durante 20 días y luego fue liberado por orden del fiscal Iván Rodríguez. "Ella tiene mucho miedo", expresó Picco.

La fuerte declaración de la primera víctima

Durante una entrevista con Cadena 3, Milagros relató el dramático momento que vivió cuando logró escapar de la casa de Barrelier, atada de manos y semi desnuda.

La joven sostuvo que pidió ayuda a los vecinos y solicitó la intervención policial. También reclamó recuperar sus pertenencias, que habían quedado dentro de la vivienda.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, aseguró, Barrelier negó conocerla. “Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira”, afirmó.

Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba y del secuestro de una joven de 20 años en 2025. Web

La mujer sostuvo que aportó numerosas pruebas durante la investigación y cuestionó duramente el desenlace judicial de aquella causa. “Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días”, manifestó.

En su declaración, también se refirió al caso de Agostina Vega. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir. Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, reclamó.