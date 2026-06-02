Se conoció que la madre de Agostina ayudó a Barrelier a salir de la cárcel cuando fue detenido por otra causa.

En medio de la conmoción por la muerte de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, se conoció un testimonio de su madre, Melisa Heredia, quien dio detalles sobre su relación con el único detenido, Claudio Barrelier.
Mientras la menor era intensamente buscada, su madre Melisa habló sobre su vínculo con Claudio Barrelier y cómo lo ayudó a recuperar su libertad tras una detención previa. "Todos creíamos que era inocente".
En medio de la conmoción por la muerte de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, se conoció un testimonio de su madre, Melisa Heredia, quien dio detalles sobre su relación con el único detenido, Claudio Barrelier.
Durante una entrevista con el medio La Voz, la mujer contó que conocía al acusado y que lo ayudó a salir de la cárcel pagando una fianza, cuando fue detenido por otro caso. “Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, reveló Melisa mientras su hija era intensamente buscada.
En medio de la investigación por la desaparición de Agostina, también se reveló un audio que Heredia envió suplicándole al detenido que devolviera a su hija. “Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, se escucha decir a la mujer en el mensaje.
En su pedido, también insistió en que el acusado sabía qué había sucedido con la menor. "Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido", cerró.
En las últimas horas, se conoció un audio que Barrelier le envió al padre de Agostina donde aseguraba que "no tenia nada que ver" con su desaparición. "Yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las diez y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, contó.
"Cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que le digo a Melisa se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”, declaró el detenido.