Mientras la menor era intensamente buscada, su madre Melisa habló sobre su vínculo con Claudio Barrelier y cómo lo ayudó a recuperar su libertad tras una detención previa. "Todos creíamos que era inocente".

Se conoció que la madre de Agostina ayudó a Barrelier a salir de la cárcel cuando fue detenido por otra causa.

En medio de la conmoción por la muerte de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, se conoció un testimonio de su madre, Melisa Heredia, quien dio detalles sobre su relación con el único detenido, Claudio Barrelier.

Durante una entrevista con el medio La Voz, la mujer contó que conocía al acusado y que lo ayudó a salir de la cárcel pagando una fianza, cuando fue detenido por otro caso. “Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, reveló Melisa mientras su hija era intensamente buscada.

Embed La madre de Agostina contó en una entrevista que hizo una colecta PARA SACAR DE LA CÁRCEL A BARRELIER cuando estuvo preso por una causa de secuestro.



Esta mina tiene que terminar presa de por vida, es cómplice de todo. pic.twitter.com/Y9OlE4fNDM — Mati Smith (@Trumperizar) June 1, 2026

En medio de la investigación por la desaparición de Agostina, también se reveló un audio que Heredia envió suplicándole al detenido que devolviera a su hija. “Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, se escucha decir a la mujer en el mensaje.

En su pedido, también insistió en que el acusado sabía qué había sucedido con la menor. "Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido", cerró.