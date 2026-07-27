Violento ataque en un restaurante de Potrero de los Funes: denuncian agresiones y destrozos

Un violento episodio se registró este domingo por la tarde en Potrero de los Funes , San Luis, donde el propietario de Fagani Resto Bar denunció haber sido agredido por un grupo de hombres que además provocó destrozos en el local gastronómico.

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Según informó el medio El Chorrillero , el conflicto se habría originado luego de un incidente de tránsito ocurrido frente al restaurante.

De acuerdo con el relato del comerciante, el establecimiento abrió sus puertas con normalidad a las 10 de la mañana y su vehículo particular, un Volkswagen Nivus gris , permanecía estacionado sobre la vía pública.

Cerca de las 17.41 , una camioneta Ford F-100 color crema con una franja verde impactó contra el espejo retrovisor del lado del conductor y se dio a la fuga por la calle Los Paraísos.

Siempre según el testimonio del dueño del restaurante, minutos después encontró la camioneta en una cancha cercana e identificó al conductor, una persona que conocía. En ese momento, el hombre le habría pedido disculpas y le aseguró que posteriormente se haría cargo de los daños ocasionados al vehículo.

Potrero de los Funes: dos grupos de jóvenes protagonizaron una violenta pelea pic.twitter.com/MquOzUEpka — URGENTE San Luis (@UrgenteSanLuis) July 27, 2026

Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde, el conductor regresó al lugar acompañado por alrededor de ocho personas. De acuerdo con la denuncia del comerciante, el grupo comenzó a agredir físicamente tanto al propietario como a sus hermanos y, además, arrojó y destruyó mesas y sillas del restaurante.

El ataque se prolongó durante pocos minutos y, tras causar los destrozos, los agresores abandonaron el lugar.

Como consecuencia del hecho, dos integrantes de la familia resultaron con lesiones. Uno de ellos sufrió cortes en el cuello y el rostro, mientras que el otro presentó escoriaciones en el antebrazo izquierdo, el cuello y la cara.

Tras el episodio, se solicitó la presencia de una ambulancia a través del sistema de emergencias 911 para asistir a los heridos.

Según consignó ese medio, los damnificados adelantaron que radicarán la denuncia correspondiente, mientras la Justicia inició las actuaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a todos los involucrados en el violento ataque.