La abogada Agostina Paéz compartió un video sobre cómo vivió su detención en Brasil: "Día 44 presa"

La abogada argentina Agostina Páez , estuvo casi tres meses detenida en Brasil, acusada de injuria racial . Tras regresar al país y a la espera del fallo judicial, la joven compartió un video en su cuenta de TikTok donde mostró cómo vivía en Brasil mientras estaba detenida.

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Paéz se encontraba alojada en un complejo en Rio de Janeiro, con tobillera electrónica y sólo podía contactarse con su familia y amigos mediante internet. "En los días que tenía un poquito de ganas de vivir hacía vlogcitos como para no perder la costumbre", expresó

En el video, la joven contó que vivió días de mucha angustia y ansiedad por la situación que estaba atravesando y aseguró que debió tomar medicación.

Además, expresó que era muy díficil para ella atravesar el proceso sola, a pesar de contar con el apoyo de su familia a la distancia. "Es díficil tener que ser yo sola la que se da ánimos", comentó

En los días que tenía un poquito de ganas de vivir hacía vlogcitos como pa no perder la costumbre

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Durante el tiempo que estuvo detenida, la joven confesó que dejó de comer en momentos, por lo que ese día decidió bajar al restaurante del complejo para almorzar. La abogada salió de su departamento ocultando su tobillera y utilizando lentes de sol. "Me puse lentes porque estoy muy sensible y lloro todo el tiempo ", contó

En el video, reiteró su arrepentimiento por sus actos y dio un mensaje a sus seguidores. "No hay que reaccionar de la forma en que yo lo hice. Fue una reacción que no he podido controlar y estas son las consecuencias que estoy pagando", señaló

El video de la abogada tuvo miles de visualizaciones y se llenó de comentarios de apoyo y empatía hacia la joven. Tras la mediatización de su caso, la abogada decidió eliminar su cuenta de Instagram y compartir su contenido sólo en su cuenta de TikTok (@_agostinapaez)

El caso de Agostina Paéz

La abogada estuvo detendia en Brasil desde enero pasado, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del local. Tras el hecho, la joven de 29 años fue detenida por la Policía de Brasil horas más tarde.

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La abogada argentina Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, tras ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a… pic.twitter.com/UXNmXYOlpc — LOS ANDES (@LosAndesDiario) February 4, 2026

Durante su detención, Paéz permaneció monitoreada con tobillera electrónica y pesaba sobre ella una prohibición de salida del país.