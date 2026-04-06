6 de abril de 2026 - 19:43

La abogada Agostina Páez aclaró cómo fue su vínculo con Juan Darthés: "Estamos orando por vos"

La joven, que estuvo detenida en Brasil por injurias raciales, se refirió al supuesto encuentro con el actor, que cumple una pena de 6 años por abuso sexual.

Agostina Páez aclaró cómo fue su vínculo con Juan Darthés.

Agostina Páez aclaró cómo fue su vínculo con Juan Darthés.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La abogada Agostina Páez, que regresó al país luego de estar detenida en Brasil desde enero por injurias raciales, se refirió al supuesto vínculo con Juan Darthés y aclaró cómo se dio el episodio del que se habló en los últimos días. El actor fue condenado en el país vecino a 6 años de prisión por abuso sexual.

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En ese marco, explicó que no existió un encuentro directo con el actor, sino que el contacto se produjo de otra manera y en un contexto inesperado, mientras atravesaba su situación judicial.

Cómo fue el supuesto vínculo con Juan Darthés

Según relató en un streaming, Páez desmintió haber tenido una cara a cara con Darthés y precisó que el contacto fue con su esposa, María del Carmen Leone. La abogada contó que coincidió con ella en un bar al que solía asistir junto a su familia, donde recibió un mensaje de apoyo emocional.

“Yo estaba en un bar, con Darthés directamente no, con él no, pero su mujer. Cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí y ahí me dice ‘soy la mujer de Juan Darthés’”, comenzó diciendo.

“Me dice ‘Hola Agostina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, fuerza’, y después me dice soy la mujer de Juan Darthés, pero a él no lo vi en ningún momento”, aclaró la abogada.

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Desde las repercusiones por el juicio por abuso sexual de Thelma Fardín, Juan Darthes dejó el país y se mudó a Brasil gracias a su doble nacionalidad. Según trascendió, fue visto en una iglesia evangélica en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, como pastor o gurú espiritual.

En marzo de 2025, la Justicia brasilera estableció un régimen semiabierto, que le permite tener libertad durante el día, con la obligación de volver a un centro penitenciario a pasar la noche.

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