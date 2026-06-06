Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad.

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes luego de sustraer varias cajas de alfajores de un comercio ubicado en Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 13:40 en la intersección de avenida Mitre y avenida Las Heras. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Motorizada realizaban maniobras operativas en la zona cuando fueron alertados por una comerciante sobre un sujeto que había ingresado a su local y robado mercadería.

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un patrullaje y lograron ubicar al sospechoso mientras escapaba por calle Mitre hacia el norte.

Tras una breve persecución, el hombre, identificado como B.E.L., de 32 años, fue aprehendido y se recuperaron las ocho cajas de alfajores que había sustraído.