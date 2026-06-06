6 de junio de 2026 - 12:12

Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad

La secuencia ocurrió ayer al mediodía en pleno centro mendocino.

Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad.

Detuvieron a un ladrón de alfajores que se llevó ocho cajas de un comercio en Ciudad.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes luego de sustraer varias cajas de alfajores de un comercio ubicado en Ciudad de Mendoza.

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El hecho ocurrió cerca de las 13:40 en la intersección de avenida Mitre y avenida Las Heras. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Motorizada realizaban maniobras operativas en la zona cuando fueron alertados por una comerciante sobre un sujeto que había ingresado a su local y robado mercadería.

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un patrullaje y lograron ubicar al sospechoso mientras escapaba por calle Mitre hacia el norte.

Tras una breve persecución, el hombre, identificado como B.E.L., de 32 años, fue aprehendido y se recuperaron las ocho cajas de alfajores que había sustraído.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.

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