Dos menores de 15 y 13 años iban en moto, se cruzaron de carril y chocaron contra un auto: uno está grave

El accidente ocurrió sobre el carril Montecaseros, en San Martín. El conductor de la motocicleta, de 15 años, sufrió politraumatismo grave y fue trasladado al Hospital Central.

El conductor, de 15 años, sufrió politraumatismo grave y fue derivado al Hospital Central

Dos adolescentes resultaron heridos este martes al mediodía luego de protagonizar un accidente entre una moto y un auto en San Martín.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.40 sobre el carril Montecaseros, a unos 200 metros al norte del carril Norte, donde trabajó personal de la Comisaría 12, Policía Vial y Policía Científica.

De acuerdo con la información policial, un Volkswagen Voyage, conducido por una mujer de 45 años identificada como F.S.L., circulaba de norte a sur cuando, por causas que son materia de investigación, fue impactado por una motocicleta Motomel 110 cc que se desplazaba en sentido contrario e invadió el carril de circulación del auto.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes de la moto, ambos menores de edad, resultaron lesionados. El conductor, de 15 años, sufrió politraumatismo grave y fue derivado al Hospital Central, mientras que su acompañante, de 13 años, fue diagnosticado con politraumatismo y trasladado al Hospital Perrupato.

En tanto, la conductora del Volkswagen Voyage y una acompañante que viajaba en el vehículo resultaron ilesas.